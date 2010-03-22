По факту массового отравления детей в Пинске возбуждено уголовное дело

В минувшие выходные более 80 малышей яслей-сада были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. В городе уже работает специальная комиссия. Предварительная версия отравления – нарушение санитарных правил при приготовлении пищи.

В детском саду №29 города Пинска сегодня пусто. Почти все его воспитанники – на больничной койке. Родители маленького Святослава почувствовали неладное в субботу утром. Ребенок стал жаловаться на боли в животе. Тут же вызвали скорую помощь. Медики сразу же забрали маму и малыша в больницу.

Мама пострадавшего ребенка:

– Ребенку стало плохо, резко поднялась температура, обратились в скорую помощь, нас отвезли в больницу, сделали анализы, поставили капельницу. Сейчас уже чувствуем себя хорошо, температура спала, надеемся, что скоро пойдем домой.

За выходные дни с острыми кишечными инфекциями в больницы Пинска и деревни Молотковичи доставили почти девяносто маленьких пациентов. Самому маленькому – 1 год. Оказалось, в пятницу на полдник малыши съели творожное суфле, а уже в субботу и в воскресенье у детей поднялась температура до 39 градусов и началась рвота.

Сегодня на месте ЧП работает специальная комиссия Минздрава. Врачи отмечают, что новых поступивших нет. Те, кто попал в больницу, уже идут на поправку.

Инна Германович, главный специалист по детским инфекционным болезням Минздрава Беларуси:

– Очень многие дети в нормальном настроении, в хорошем состоянии, ходят по палатам и первый вопрос, который нам задавали и дети, и их родители – когда мы выпишемся домой? Потому что чувствуют они себя абсолютно нормально, многие дети начали уже кушать.

Руководство яслей-сада от каких-либо комментариев отказывается. На время обследования. Однако специалисты говорят – в пищеблоке уже выявлен ряд нарушений. Что именно вызвало у детей отравление, выясняют врачи. На анализы взяты пробы всех продуктов, которые были в детском саду.

В тот день дети ели курицу. И, возможно, она была испорченной. Или же испорченным было творожного суфле. Прокуратура уже возбудила уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей.

На самом ли деле причина в еде? На этот вопрос ответят специалисты. А уже после виновные ответят за свою халатность.

Владимир Новиков, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Пинск.