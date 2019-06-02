По европейским стандартам: новый трансграничный веломаршрут «Август-Вело» открыли на Августовском канале

Он ведет из Гродно через сезонный пункт пропуска «Лесная – Рудавка» в Польшу, где соединяется с веломаршрутом Green Velo. По пути туристов ожидают красивейшие места Гродненского района: дворцово-парковый ансамбль «Святск», усадьба Гурских в Радзивилках и знаменитые шлюзы Августовского канала.

«Август-Вело» оборудован по европейским стандартам: здесь установлено 500 табличек и семь карт-схем, есть места отдыха и санитарные зоны с беседками и велопарковками. Проект реализован совместно с польской стороной.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома: За год мы первую часть сделали, мы потратили порядка 100 тысяч евро на этот проект. Этот проект реализовывается за счет международных программ, в частности, за счет программы Министерства иностранных дел Республики Польша. И это только начало, потому что дальше мы будем продолжать уже в этом году обустраивать, развивать его дальше.

Артур Косицкий, маршалак Подлясского воеводства:

По информации, которая у нас есть, маршрут уже повлиял на повышение туристической привлекательности этих мест. В пункте пропуска наша пограничная служба проинформировала, что только в мае границу здесь пересекли 500 туристов. Мы видим, что движение туристическое возрастает.

В будущем маршрут «Август-Вело» соединят с Беловежской пущей. Организаторы рассчитывают, что это привлечет в нашу страну еще больше зарубежных туристов. Только за прошлый год Гродненскую область посетили почти 440 тысяч иностранцев.