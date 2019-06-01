Ему прочили карьеру в Минске, но он стал развивать бизнес на малой родине. История молодого предпринимателя из Лиозно
Новости Беларуси. Продолжаем серию репортажей из цикла «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – Максим Бурак из Лиозно. В 24 его поставили директором небольшого частного предприятия. А к 30 он увеличил его вдвое и намерен осваивать новые направления в бизнесе.
Начинали дело с трех станков и двух пар рук. Сегодня здесь трудоустроено более 20 человек. О бизнесе на малой родине – репортаж Анастасии Аласании.
Максим Бурак, директор ООО «ЭнергокомплектТара»:
Родные просторы роднее, свободнее себя чувствую, чем в большом городе. Не очень для меня комфортно было, даже когда в Минске учишься. Не привык я к большим городам.
Анастасия Аласания, СТВ:
В 25 лет Максим со своей командой полностью освоил производство барабанов для кабеля. К 30 – приготовление так называемого «полуфабриката» для каркасных дверей. К 35 обещает освоить совершенно новое направление, причем не обязательно в деревообработке. И шаг длиной в пять лет – не случайное совпадение, а продуманная закономерность. Как и всё в бизнесе.
Появилось предприятие на площадях бывшего консервного завода в городском поселке Лиозно. А 6-й Декрет Президента, призванный стимулировать бизнес на селе, позволил буквально за пять лет расшириться вдвое. Сэкономили на налогах на прибыль и недвижимость, вложили деньги в модернизацию и создали более 20 рабочих мест.
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