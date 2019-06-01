Ему прочили карьеру в Минске, но он стал развивать бизнес на малой родине. История молодого предпринимателя из Лиозно

Новости Беларуси. Продолжаем серию репортажей из цикла «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – Максим Бурак из Лиозно. В 24 его поставили директором небольшого частного предприятия. А к 30 он увеличил его вдвое и намерен осваивать новые направления в бизнесе.

Начинали дело с трех станков и двух пар рук. Сегодня здесь трудоустроено более 20 человек. О бизнесе на малой родине – репортаж Анастасии Аласании.