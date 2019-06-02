«Это происходит один раз в жизни». Более 600 новобранцев внутренних войск Беларуси приняли военную присягу

Новости Беларуси. Более 600 военнослужащих нового пополнения приняли военную присягу во всех соединениях и частях внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее торжественный ритуал проводился в середине июня, но в 2019 году пришлось сместить период курса молодого бойца и дату принятия присяги. Это связано с тем, что уже 5 июня новобранцы заступят на первое дежурство, чтобы следить за порядком на городских улицах, обеспечивать безопасность в преддверии и во время II Европейских игр.

Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214:

Конечно, это праздник. В первую очередь, потому что это происходит один раз в жизни.

Сегодня приехало много родителей традиционно. Это представители всей нашей страны. Мы им рассказали, как прошел их первый месяц, показали видео. Я думаю, они поняли, что за этот короткий промежуток времени их дети уже получили определенный опыт армейской жизни. Опыт жизни во внутренних войсках – один из самых передовых, самых лучших. Мое пожелание им – держаться друг за друга, соответствовать званию спецназа.

После торжественного ритуала молодые бойцы отправились в свое первое увольнение.