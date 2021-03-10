По два детсада в каждом квартале. Посмотрите, как застраивается город-спутник под Минском

Новости Беларуси. О развитии городов-спутников 10 марта говорили в Смолевичах. Здесь прошло выездное совещание с участием премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смолевичи сейчас в активной фазе строительства. Здесь появятся два квартала – в общей сложности это 34 многоэтажных дома. Первые жильцы уже освоились в новых квартирах.

В 2020 году здесь открыли детский сад, к сентябрю обещают сдать школу. Однако темпы строительства, отметил глава правительства, недостаточны. Роман Головченко поручил обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. Людям необходимо предложить работу. Важную роль играет и быстрое транспортное сообщение со столицей. Тему продолжит Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Сперва пару слов о столице. Минск – один из быстрорастущих городов Европы. За последние полвека население увеличилось более чем вдвое, а за сто лет и вовсе, представьте, в 20 раз. И вот мы упираемся в вопрос перенаселения. На орбите город-спутник Смолевичи имеет не только хорошее, выгодное расположение к Минску. Речь и об инфраструктуре. А вот что же в перспективе? Началось все пять лет назад. Первая девятиэтажка нового микрорайона и первые желающие «закольцевой» жизни.

С 2019 года «на пороге» минчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Тех, кто захотел получить заветные метры в Смолевичах, оказалось втрое больше, чем предполагали. Привлекает хорошая цена – от 1 200 рублей за квадратный метр. Оттого сейчас северная часть Смолевичей – сплошная стройплощадка.

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского райисполкома:

У нас уже реализовано шесть домов. В этом году планируется еще шесть домов уже ввести в эксплуатацию. И три дома в следующем году. На этом квартал наш будет застроен, уже будет реализовываться новый генплан. Это 360 гектаров. В основном сегодня реализуется для многодетных. Но уже в этом году мы должны с очередью многодетных разобраться полностью и идти дальше по очереди нуждающихся.

Население Смолевичей к 2035 году должно вырасти до 50 тысяч человек. В первую очередь упор на многодетные семьи, а потому на первый план выходит тема детских садов и школ. На спрос есть и предложение: в каждом из двух кварталов будет по два детсада на 230 мест. А школа на 720 мест распахнет свои двери аккурат в День знаний-2021.

Один детсад уже ввели в эксплуатацию в конце 2020 года под символичным названием «Буслик». А символизм вот в чем: именно аистенок приносит счастье и любовь в дом. А про ясли-сад № 7 иначе и не скажешь. Самому маленькому ребеночку здесь год и восемь месяцев. Тут целое раздолье: игровые комнаты, бассейн, центр изучения китайской культуры и еще много всего.

Ольга Пекарь, заведующая ГУО «Ясли-сад № 7 г. Смолевичи»:

И не только самый лучший в Смолевичах. Наверное, самый лучший в республике. У нас на данный момент заполнено семь групп. Но я думаю, что к летнему периоду, когда сдадутся новые дома и приедут новоселы – как правило, мы смотрим по тенденции, это новоселы из Минска, именно многодетные семьи – я думаю, что мы заполним весь наш детский сад ребятами. В Смолевичах говорили о развитии городов-спутников. Совещание провёл Роман Головченко

О том, что столица не может расти бесконечно, не раз говорил Александр Лукашенко. Да и вопрос, как разгрузить двухмиллионный мегаполис, стоит остро. Наш Президент не единожды подчеркивал, что Минск не должен повторить судьбу перенаселенных столиц соседних государств, оттого будущее однозначно за укрупнением городов-спутников. «Нам нельзя перенаселять Минск». О чем говорил Александр Лукашенко, посещая МАПИД