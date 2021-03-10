Трассу сделают интересной для всех. В Раубичах 13-14 марта пройдёт «Минская лыжня»

Новости Беларуси. Для всех любителей зимнего спорта выходные пройдут ярко. В субботу, 13 марта, в Раубичах – «Минская лыжня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот масштабный праздник уже стал доброй традицией для тех, кто привык активно и полезно для здоровья проводить время.

На лыжи встанут как любители, так и профессиональные спортсмены. Не обойдут стороной гонку руководители и представители министерств и ведомств. Сейчас идет подготовка трассы. Ее постараются сделать несложной для новичков и интересной для завсегдатаев.

Погода в 2020 году помешала провести спортивную гонку, а вот в 2019-м «Минская лыжня» собрала более пяти тысяч участников. В эти выходные, 13-14 марта, эстафета будет не менее масштабной. Некогда будет скучать и болельщикам: помимо соревновательного духа настроение поддержит культурная программа.