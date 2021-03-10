В Смолевичах говорили о развитии городов-спутников. Совещание провёл Роман Головченко

Новости Беларуси. О развитии городов-спутников 10 марта говорили в Смолевичах. Здесь прошло выездное совещание с участием премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смолевичи сейчас в активной фазе строительства. Здесь появятся два квартала – в общей сложности 34 многоэтажных дома. Первые жильцы уже освоились в новых квартирах.