В Смолевичах говорили о развитии городов-спутников. Совещание провёл Роман Головченко
Новости Беларуси. О развитии городов-спутников 10 марта говорили в Смолевичах. Здесь прошло выездное совещание с участием премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смолевичи сейчас в активной фазе строительства. Здесь появятся два квартала – в общей сложности 34 многоэтажных дома. Первые жильцы уже освоились в новых квартирах.
Однако на достигнутом не останавливаемся. По мнению правительства, задача номер один – обеспечить параллельное возведение жилья и инфраструктуры. Предлагая людям квадратные метры, надо понимать, что в этом регионе должна быть и работа для них. Потому нужно делать упор на создание условий для комфортной жизни. И это не на словах, это подтверждает и длительность выездного совещания. Оно заметно затянулось.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Выявили ряд узких мест, которые необходимо дополнительно еще рассмотреть и решить. Это касается того, насколько правильно рассчитано количество объектов социальной инфраструктуры. Второй вопрос – упрощение или удешевление норм строительных, которые ведут к удорожанию объектов. Комплексно решили подойти к этой ситуации. И еще раз уточняли планы: сколько конкретно, какие объемы жилья, для кого будут введены в этом и в следующем году.