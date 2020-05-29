«По бюджету и по трудозатратам, однозначно, это самое простое решение». Какие плюсы и минусы электрических батарей

Белорусская АЭС вырабатывает первые киловатты электроэнергии. Чтобы простимулировать людей использовать электричество для обогрева и горячего водоснабжения, постоянно совершенствуется тарифная политика.

Дмитрий Коханевич, заместитель главного инженера РУП «Минскэнерго»:

Введен льготный тариф для граждан, которые решили воспользоваться электроэнергией в качестве отопления. Второй указ позволяет лицам, социально защищенным, получить компенсацию на подключение при использовании электроэнергии для целей нагрева.

Спрос на такой способ отопления уже есть. Только за прошлый год поступило несколько тысяч обращений, однако удовлетворяют лишь половину из них. Остальные ждут реконструкции электросетей. Впрочем, массовый переход на новый вид отопления не за горами. Дмитрий Коханевич:

Любой может при наличии технической возможности. Для этого обращаются в соответственные районы электросетей с заявлением через горисполком, у нас есть принцип «одного окна», административная процедура по поводу технических условий исчисляется местными исполкомами. Они обращаются туда, исполком, соответственно, в РЭС, и если техническая возможность существует, значит, создаются технические условия, прописываются необходимые требования, выполняются проектные электромонтажные работы.

Среди сельских жителей уже нашлись те, кто в полной мере ощутил на себе прелесть жизни в доме, отапливаемом дешевым электричеством, однако немного необычным способом. Вместо горячего водоснабжения Николай решил пойти дальше и отапливает дом электрическими плитами. Мужчина пользуется такой системой уже более 15 лет и рассказывает: это существенно экономит бюджет. Он приводит пример: установка газового отопления могла бы обойтись его семье без малого в 25 тысяч рублей. В то время как оснастить дом отопительными панелями получилось за две с половиной.

Николай Карветский, отапливает дом электроплитами:

В месяц у нас уходит на отопление именно в осенний, зимний, весенний период порядка 120-140 рублей.

Николай подготовил проект, после обратился в энергосбыт, заключил договор и уже буквально через месяц оплачивал отопление по новому тарифу. Мужчина рассказывает: дом изначально проектировался без труб, стояла задача сделать всё максимально бюджетно.

Николай Карветский:

В этой комнате находится пять панелей, их вполне хватает. Проще, чем вот эта система на сегодняшний день, наверное, не существует. Ни электрокотел, ни газовое отопление, ни другие виды, т. е. по бюджету и по трудозатратам, однозначно, это самое простое решение.

По словам экспертов, переход на электрическое отопление – шаг в будущее, стоит только выбрать: устанавливать электрокотел или же настенные отопительные плиты. Однако нельзя забывать: первый вариант тянет больше энергии, не все сети готовы выдержать такую нагрузку, поэтому многим в переходе на электрический обогрев водоснабжения отказывают. То ли дело отопительные электроплиты. Такая система станет отличной упрощенной альтернативой привычным батареям. Отопление не требует установки котлов и труб, достаточно лишь провести электрический провод, который уже и так используется в электрической системе дома. Олег Шингалеев, директор энергообслуживающего предприятия:

Очень много заказчиков обращается с вопросом перехода от печного отопления, когда люди уже в возрасте, им достаточно тяжело носить, колоть дрова, топить эту печь. Современные настенные панели электрического отопления – это абсолютно безопасный вариант отопления за счет технологии полностью металлического закрытого корпуса, у вас отсутствуют открытые нагревательные элементы.

Специалисты рассказывают: как бы вы не топили печь, к утру она остынет, температура в доме сильно понизится, особенно в холодный период. Печное отопление нагревает воздух, современные электрические плиты – предметы, за счёт этого тепло держится даже при отключенной системе гораздо дольше. Экологи тоже спешат вступить в дискуссию на злобу дня: печное отопление для белорусов традиционное и, по их мнению, более экологично в использовании.