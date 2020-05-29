Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня Минский тракторный завод, где ознакомится с развитием как непосредственно этого предприятия, так и холдинга в целом, сообщает БЕЛТА.

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На предприятии глава государства ознакомится с модельным рядом выпускаемой современной техники, технологическим процессом сборки тракторов, пообщается с представителями трудового коллектива. Примечательно, что именно 29 мая исполняется 74 года с даты основания Минского тракторного завода.