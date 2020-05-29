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Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

29 мая 2020 07:54
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Новости Беларуси. Воспитанники «Детского городка» в столице получили подарки от депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-1

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-3

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-5

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-7

Специально ко Дню защиты детей, который отмечается во всем мире в первый день лета – 1 июня, передали новый спортинвентарь. Также парламентарии оставили свои пожелания на специальном сувенире. В свою очередь, ребята подарили гостям рисунки, а затем состоялся маленький спортивный праздник.

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-10

Оксана Орлова, директор «Детского городка Ленинского района г. Минска»:
У нас, может быть, не получился такой большой, масштабный праздник, хотелось бы, чтобы у нас было больше гостей. Но мы сегодня безумно рады, что депутаты Национального собрания Республики Беларусь, комиссии по законодательству сегодня нашли время, возможность, чтобы приехать и поздравить наших детей и, конечно же, подарить в подарок самые нужные для нас на сегодняшний день вещи. Это спортивный инвентарь, это игрушки, с которыми можно играть на улице.

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-13

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-15

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-17

Александр Сонгин, член постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мерапрыемства ў нас праходзіць у некалькі этапаў. На сваім першым этапе мы некалькі шчырых слоў ад душы гаварылі нашым дзеткам, чыталі вершы, успаміналі сваё дзяцінства.

На другім этапе мы вырашылі наведаць адну з выхаваўчых устаноў горада Мінска і прыняць нейкі удзел, нешта слушнае, важнае.

Трэцім этапам, калі так можна сказаць, мы усе будзем віншаваць нашых дзетак у сваіх рэгіёнах, кожны ў сваёй акрузе.

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-20

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-22

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-24

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев-26

Также свою акцию ко Дню защиты детей запускает и Министерство иностранных дел. Белорусские дипломаты предлагают разместить в социальных сетях свою детскую фотографию с маленьким рассказом о детской мечте. Кроме того, МИД призывает всех желающих сделать благотворительные пожертвования через программу UNICEF «Семья каждому ребенку» в Белорусский детский хоспис или в организацию UNIHELP.

# Государственная социальная политика # общество # Оксана Орлова # Александр Сонгин # Фотофакт

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