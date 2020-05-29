Главы правительств СНГ проведут заседание в формате видеоконференции. Какие темы обсудят?

Одним из ключевых документов встречи станет проект стратегии экономического развития стран Содружества до 2030 года. Участники также обменяются мнениями по ряду других направлений. Одной из тем станет борьба с распространением COVID-19. Речь пойдет о совместных усилиях в противодействии этой проблеме. По итогам планируется подписание ряда документов.