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Главы правительств СНГ проведут заседание в формате видеоконференции. Какие темы обсудят?

29 мая 2020 07:35
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Новости Беларуси. Актуальные вопросы экономического взаимодействия обсудят сегодня, 29 мая, главы правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание премьер-министров пройдет в формате видеоконференции.

Главы правительств СНГ проведут заседание в формате видеоконференции. Какие темы обсудят?-1

Одним из ключевых документов встречи станет проект стратегии экономического развития стран Содружества до 2030 года. Участники также обменяются мнениями по ряду других направлений. Одной из тем станет борьба с распространением COVID-19. Речь пойдет о совместных усилиях в противодействии этой проблеме. По итогам планируется подписание ряда документов.

# СНГ # общество # Фотофакт

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