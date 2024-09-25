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Более 2 млн пассажиров обслужил аэропорт Минск с начала года

25 сентября 2024 07:18
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Белорусская авиагавань гостеприимна: более 2 миллионов пассажиров обслужил Национальный аэропорт Минск с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 млн пассажиров обслужил аэропорт Минск с начала года-2

115 % по отношению к 2023 году – это темп роста пассажиропотока. По оценкам специалистов, за 2024-й аэропорт примет по меньшей мере 3 миллиона человек. За январь – август в числе самых популярных направлений Москва, Санкт-Петербург, Дубай, Стамбул и Тбилиси. Особенностью предстоящего осенне-зимнего периода в аэропорту станет необходимость обработки воздушных судов. Специальные автомобили для деайсинга уже прошли предсезонное обслуживание и полностью готовы к работе.

# Авиасообщение

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