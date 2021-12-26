По 20 тысяч тестирований в день. Минздрав напоминает о важности вакцинации, несмотря на спад пандемии коронавируса

Новости Беларуси. И новые данные по ситуации с COVID-19 в Беларуси. За сутки в стране зарегистрированы 983 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, выписаны 1 236, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И новые данные по ситуации с COVID-19 в Беларуси. За сутки в стране зарегистрированы 983 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, выписаны 1 236, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежедневно в белорусских лабораториях проводят примерно 20 тысяч тестирований. С начала пандемии выполнено почти 11 миллионов исследований на ковид. Число новых случаев заболевания существенно снизилось в последние недели.
На фоне улучшения эпидобстановки больницы постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи. Вместе с тем пандемия еще не завершилась. А это значит, риск заражения по-прежнему высокий. В связи с чем медики призывают вакцинироваться.