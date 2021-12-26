«Я смотрю – и у меня воспоминания о детстве». Поговорили с женщиной, которая коллекционирует открытки

Новости Беларуси. С такой коллекцией невозможно повзрослеть, шутит ее обладатель Тимофей Носов из Солигорска. Его детская мечта превратилась во взрослое увлечение. В 20 лет он увидел в продаже модель машинки, о которой в детстве мог только мечтать. С тех пор миниатюрные авто для него лучший подарок, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Глядя на мужа, увлеклась коллекционированием и супруга Татьяна. Правда, долго не могла определиться, что собирать.

Татьяна Носова, коллекционер:

Мне были интересны сначала новогодние открытки. То, что вызывает ностальгию о детстве. Я просто начала прикупать новогодние современные открытки. Потом меня уже заинтересовало то, что есть на аукционах более старое. Со временем у меня сформировались вкусы. Самые ценные экземпляры – ретро. Чем меньше тираж, тем выше стоимость. За такими карточками коллекционеры охотятся на интернет-аукционах. Часто открытки подписаны. Кажется, они до сих пор хранят тепло и заботу, которую вместе с этими строчками отправляли адресатам. Татьяна Носова:

Эта открыточка меня заинтересовала своим посланием. Подписана 1945 годом. «Дорогие мои мамочка и тетушка, желаю вам долгие годы счастливой жизни. Я ведь уже на территории немцев, скоро будем пировать и чествовать победу в Берлине. Конец войны близок как никогда. Вскоре придет час возвращаться с победой домой». Вот такое послание.

Больше всего открыток именно новогодних. В тренде того времени покорение космоса и Антарктиды. Татьяна Носова:

Мне понравились открытки 50-60-х годов советские. Это Зотов, такие вот интересные сюжетики милые. С детишками. А вот открытки из разных уголков мира пополняют коллекцию благодаря пост-кроссингу. Кстати, собирает Татьяна и открытки современных белорусских авторов. Наши рисунки тоже ценятся за рубежом. Однажды карточка с белорусскими котиками прилетела к Татьяне из Германии.

Татьяна Носова:

Я смотрю и у меня воспоминания о детстве, что-то милое. Китай, Япония, Бразилия, США, Канада, из Германии очень много, они занимают первое место по буккроссингу. А Беларусь – восьмое. У нас тоже, оказывается, популярно.