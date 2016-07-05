Плюс 250 белорусов: маленькие граждане, родившиеся в День Независимости, принимают поздравления

Новости Беларуси. Двойной праздник. Мамы малышей, появившихся на свет 3-го июля, сегодня принимают поздравления и подарки. В День Независимости, когда вся Беларусь восхищалась зрелищным парадом, пела гимн и любовалась красочным салютом, на свет появились более 250 детей. Пятая часть из них – в Минске. О доброй и трогательной акции сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Винчо, СТВ:

3.700 и вполне здоровый малыш. Вот с таким немного капризным удивлением встречает свой третий день маленький Леня.

И дело не только в магии чисел. Появившись на свет 3-го июля, Леня стал третьим ребенком в семье. Его назвали в честь любимого дедушки и ждали с особым трепетом. Мама Оля всегда мечтала о большой и крепкой семье Змушко.

Ольга Змушко, мама:

Видишь этот маленький комочек и понимаешь, что это еще одно счастье, еще одно чудо.

Всего в День Независимости в 2016-ом, а, по сути, в 25-ый день рождения страны, родилось более 250-ти малышей. Рекордсменом, по традиции, стал город Минск. Здесь на свет появились 52 ребенка. Причем статистика на стороне мальчиков — их больше. Больше сегодня и подарков. Мамам и их малышам подарили все самое необходимое.

Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:

Это постельное белье из натуральных волокон, санитарно-гигиенические принадлежности – всё, что необходимо на первых днях, неделях жизни для маленького человечка.

Аналогичный комплект когда-то получил и Егор. Мальчик — один из лучших в классе, задачки по математике решает и во время летних каникул. В этом году Егор в унисон со всей страной отметил свой 8-ой день рождения.

Егор Задруцкий:

К нам приезжали гости, и мы испекли один торт. И мы вставили очень много свечей.

Традиция берет свое начало в 2009-ом году. За это время подарки получили более 2 300 мам, которых, в целом, становится все больше. За последние пять лет в стране стабильно растет рождаемость. Каждый год на свет появляется почти на тысячу малышей больше, чем в предыдущем.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Беларусь заслужила это право - быть 25-ой страной по счету в рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей. Из 179 государств мира. И первой из стран Содружества Независимых Государств. Вдумайтесь только: 2% валового внутреннего продукта в 2015 году – это те средства, которые затратила страна на выплаты пособий семьям. Таких пособий более 10.

Среди которых и семейный капитал. Право на него получили уже более тысячи многодетных семей. Вот и наш маленький герой через 18 лет вполне может претендовать на такой денежный бонус. А пока Леня только потягивается навстречу новому дню.