Авиасообщение между Минском и Бургасом возобновлено. 20 июля рейсы следуют по расписанию

Новости Беларуси. Авиасообщение между Минском и Бургасом возобновилось накануне поздно вечером. Пассажиры трёх чартерных рейсов авиакомпании «Белавиа» вылетели в Болгарию. 20 июля рейсы в этом направлении идут по расписанию.

Ночью вернулись белорусские туристы из Бургаса. Вылета они ожидали весь день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора компании «Белавиа»:

Все вчерашние рейсы, которые были задержаны, благополучно вернулись домой. Рейсы 20 июля выполняются по плану.

«Белавиа» предупреждает о задержке 19 июля чартерных рейсов в болгарский аэропорт Бургас

Белорусские авиапассажиры в ожидании. «Белавиа» объявила о задержке чартерных рейсов в болгарский аэропорт Бургас, который временно закрыт из-за взрыва автобуса с израильскими туристами, который произошел накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Йорданов возвращается в родной Бургас со «Славянского базара» в Витебске. Только вчера он выступал на закрытии фестиваля, а сегодня томится в ожидании вылета. Тревожные вести с Родины пришли к отцу Мартина Богдану сразу после выступления сына. О взрыве ему по телефону сообщили родственники, и они же предупредили, что аэропорт будет закрыт до 6 часов вечера четверга. Впрочем, к переносу рейсов все пассажиры отнеслись с пониманием.

В зале ожидания аэропорта коротают время пассажиры сразу двух рейсов. Те, кто должен был вылететь в 13.30, задержались в здании на 6 часов. Всем ожидающим вылета в аэропорту создают все необходимые условия.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Понятно, что кто-то не будет находиться 3-4-5 часов и более в аэропорту, например, минчане. Дано указание нашим представителям в аэропорту: при обращении иногородних пассажиров покормить, напоить, мы им создаем возможные условия.

Тем временем 200 белорусских туристов ожидают вылета из Бургаса. О теракте они, по счастью, узнали из СМИ. В белорусском посольстве сообщили, что среди белорусов пострадавших нет.

Николай Камышик, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Республике Болгария:

Граждан Беларуси, пострадавших каким-либо образом в результате теракта, нет. Обращений в посольство от граждан Беларуси в связи с произошедшим терактом не поступало.

В Болгарии сейчас отдыхает и ведущий нашего телеканала. Он вышел с нами на связь.

Александр Меженный, ведущий телеканала СТВ:

Все сопереживают израильтянам, и общее настроение в Болгарии, конечно, этот теракт подпортил. Но, тем не менее, основные курорты работают в прежнем режиме. Несколько увеличилось количество проверок на дорогах.