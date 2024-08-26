Плов с барбарисом от Владимира Громова. «Рецепт настоящего белоруса». Анонс

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Здравствуйте, Владимир.

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Добрый день.

– Пойдемте на нашу импровизированную кухню. Рецепт плова с барбарисом от Владимира Громова.

– Если у вас еще слюна не пошла, пойдет.

– А когда пришел голос, когда он у вас проснулся?

– Мне сказали: рот есть, в ноты попадаешь, садись в хор.