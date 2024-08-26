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Плов с барбарисом от Владимира Громова. «Рецепт настоящего белоруса». Анонс

26 августа 2024 12:26
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Плов с барбарисом от Владимира Громова. «Рецепт настоящего белоруса». Анонс-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Здравствуйте, Владимир. 

Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Добрый день. 

– Пойдемте на нашу импровизированную кухню. Рецепт плова с барбарисом от Владимира Громова. 
– Если у вас еще слюна не пошла, пойдет. 

– А когда пришел голос, когда он у вас проснулся? 
– Мне сказали: рот есть, в ноты попадаешь, садись в хор. 

Плов с барбарисом от Владимира Громова. «Рецепт настоящего белоруса». Анонс-4

– Парень во дворе, который умеет играть на гитаре. 
– Одним глазом в ноты, другим глазом на своих друзей, которые в футбол играют, на велосипеде катаются, на санках. 

– Люди театра не приспособлены к простому быту. 
– Нам песня строить и жить помогает. 

Плов с барбарисом от Владимира Громова. «Рецепт настоящего белоруса». Анонс-6

– Подрубить, может? 
– Подрубите.

– Опера – это же элитарное искусство. 
– Просто выйти в лес куда-нибудь, орать, поори 40 минут. 

– Петь начали раньше, чем играть на гитаре. 
– Такое пение – это высокохудожественный оформленный крик. Ну вот мы кричим.

# Интервью

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