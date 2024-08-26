Плов с барбарисом от Владимира Громова. «Рецепт настоящего белоруса». Анонс

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Владимир.
Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Добрый день.
– Пойдемте на нашу импровизированную кухню. Рецепт плова с барбарисом от Владимира Громова.
– Если у вас еще слюна не пошла, пойдет.
– А когда пришел голос, когда он у вас проснулся?
– Мне сказали: рот есть, в ноты попадаешь, садись в хор.
– Парень во дворе, который умеет играть на гитаре.
– Одним глазом в ноты, другим глазом на своих друзей, которые в футбол играют, на велосипеде катаются, на санках.
– Люди театра не приспособлены к простому быту.
– Нам песня строить и жить помогает.
– Подрубить, может?
– Подрубите.
– Опера – это же элитарное искусство.
– Просто выйти в лес куда-нибудь, орать, поори 40 минут.
– Петь начали раньше, чем играть на гитаре.
– Такое пение – это высокохудожественный оформленный крик. Ну вот мы кричим.