Площадка устроена по принципу холодильника. В Лиде сделали каток под открытым небом

Новости Беларуси. В Лиде сделали первый в райцентре каток под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже при плюсовой температуре лед на нем не тает, ведь снизу постоянно нагнетается холод.

Эта новая ледовая площадка – часть новогоднего проекта. На объект выделили 500 тысяч рублей из местного бюджета. Сама площадка устроена по принципу холодильника: подо льдом находятся так называемые айс-маты – внутри трубки, по которым течет фреон. То есть самая настоящая застывшая вода, по которой кататься – одно удовольствие.

Внимания каток притянул немало: опробовать новенький лед приходят как обычные любители коньков (для которых, к слову, создан прокат), так и профессионалы. Кто-то ради такого даже приезжает из столицы.

На каток у местной власти большие планы. Не исключено, что над ним сделают навес, а также школу фигурного катания – об этом, кстати, просили сами жители.

А пока и взрослые, и дети просто наслаждаются в новогодние дни зимним спортом.