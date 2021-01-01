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«Людей мало, все по домам в связи с эпидемией». Спросили у белорусов, как они встречали Новый год-2021

01 января 2021 17:33
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Новости Беларуси. В первый день нового года в Беларусь пришла погода, весьма далекая от январских стандартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это вовсе не портит новогоднего настроения.

«Людей мало, все по домам в связи с эпидемией». Спросили у белорусов, как они встречали Новый год-2021-1

Отправимся на главную праздничную локацию столицы – Октябрьскую площадь, где работает съемочная группа Вероники Кудринецкой. 

«Людей мало, все по домам в связи с эпидемией». Спросили у белорусов, как они встречали Новый год-2021-3

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Мы находимся в самом центре новогодних событий – на Октябрьской площади. О том, что здесь шумно, весело и красиво, я думаю, без лишних слов свидетельствует картинка за моей спиной, а также говорят многочисленные посты в соцсетях с геолокацией «Октябрьская площадь».

Минчане приезжают сюда, чтобы сделать праздничное селфи (те, кто еще не успел это сделать). Кто-то активно танцует под зимний концерт. В целом, весело, шумно, ярко. В общем, кто и зачем приехал, как проходит 1 января и как встречали Новый год Белого Металлического Быка, мы узнали у самих минчан.

«Людей мало, все по домам в связи с эпидемией». Спросили у белорусов, как они встречали Новый год-2021-5

Решили в этом году встречать дома. Встречали с близкими людьми. Хочется праздника, хочется ощущения красоты какой-то. Ребенок тоже требует движения, не хочется сидеть дома в такой день, хочется выходные использовать с пользой, увидеть Деда Мороза.
Дед Мороз приходил к тебе?
Да.

«Людей мало, все по домам в связи с эпидемией». Спросили у белорусов, как они встречали Новый год-2021-7

Мы Новый год встретили хорошо – у друзей в Веснянке. Единственное плохо, что снег до нас не дошел. Остальное все хорошо.

Конечно, людей мало, все по домам в связи с эпидемией. Но тем не менее люди хоть увидели свои семьи, они встретили новый этот год, 2021-й, в своих любимых, хороших, уютных семьях.

«Людей мало, все по домам в связи с эпидемией». Спросили у белорусов, как они встречали Новый год-2021-9

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# Новый год # Вероника Кудринецкая

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