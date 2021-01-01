«Людей мало, все по домам в связи с эпидемией». Спросили у белорусов, как они встречали Новый год-2021

Новости Беларуси. В первый день нового года в Беларусь пришла погода, весьма далекая от январских стандартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это вовсе не портит новогоднего настроения.
Новости Беларуси. В первый день нового года в Беларусь пришла погода, весьма далекая от январских стандартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это вовсе не портит новогоднего настроения.
Отправимся на главную праздничную локацию столицы – Октябрьскую площадь, где работает съемочная группа Вероники Кудринецкой.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Мы находимся в самом центре новогодних событий – на Октябрьской площади. О том, что здесь шумно, весело и красиво, я думаю, без лишних слов свидетельствует картинка за моей спиной, а также говорят многочисленные посты в соцсетях с геолокацией «Октябрьская площадь».
Минчане приезжают сюда, чтобы сделать праздничное селфи (те, кто еще не успел это сделать). Кто-то активно танцует под зимний концерт. В целом, весело, шумно, ярко. В общем, кто и зачем приехал, как проходит 1 января и как встречали Новый год Белого Металлического Быка, мы узнали у самих минчан.
Решили в этом году встречать дома. Встречали с близкими людьми. Хочется праздника, хочется ощущения красоты какой-то. Ребенок тоже требует движения, не хочется сидеть дома в такой день, хочется выходные использовать с пользой, увидеть Деда Мороза.
– Дед Мороз приходил к тебе?
– Да.
Мы Новый год встретили хорошо – у друзей в Веснянке. Единственное плохо, что снег до нас не дошел. Остальное все хорошо.
Конечно, людей мало, все по домам в связи с эпидемией. Но тем не менее люди хоть увидели свои семьи, они встретили новый этот год, 2021-й, в своих любимых, хороших, уютных семьях.