«Людей мало, все по домам в связи с эпидемией». Спросили у белорусов, как они встречали Новый год-2021

Новости Беларуси. В первый день нового года в Беларусь пришла погода, весьма далекая от январских стандартов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это вовсе не портит новогоднего настроения.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Мы находимся в самом центре новогодних событий – на Октябрьской площади. О том, что здесь шумно, весело и красиво, я думаю, без лишних слов свидетельствует картинка за моей спиной, а также говорят многочисленные посты в соцсетях с геолокацией «Октябрьская площадь».

Минчане приезжают сюда, чтобы сделать праздничное селфи (те, кто еще не успел это сделать). Кто-то активно танцует под зимний концерт. В целом, весело, шумно, ярко. В общем, кто и зачем приехал, как проходит 1 января и как встречали Новый год Белого Металлического Быка, мы узнали у самих минчан.