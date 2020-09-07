Сенатор Татьяна Рунец проведёт личный приём граждан

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика прямых телефонных линий и приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для населения это возможность заявить о важной проблеме напрямую, а для власти – из первых уст узнать вопросы, которые волнуют общество.

Так, 8 сентября в Совете Республики Национального собрания Беларуси личный прием граждан проведет Татьяна Рунец – председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Встреча запланирована на 10:00. Записаться на прием к сенатору можно, направив электронное или письменное обращение в Совет Республики по адресу Красноармейская, 9. Подробную контактную информацию можно найти на официальном сайте верхней палаты парламента.