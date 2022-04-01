«Плетём специальные гнездовые корзины». Вот как минчане спасают редких птиц от исчезновения

1 апреля отмечается Международный день птиц. Его главная цель – сохранить виды и численность пернатых на планете. Кстати, это самый старый праздник экологического календаря, его отмечают с 1906 года. В Минске 1 апреля по традиции пройдут экологические акции и конкурсы. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития. Юрий Царев, ведущий:

Я не ошибусь, если скажу, что к празднику присоединиться может любой человек достаточно просто – смастерить скворечник, вынести его во двор, повесить его. Казалось бы, дело сделано, но я знаю, что уже 5 лет вы не только вешаете скворечники, но еще и оформляете гнезда для птиц. Как вы к этому пришли? Как вы оспариваете умение птиц строить гнезда самостоятельно?

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Вы имеете в виду нашу ежегодную акцию под названием «Сова ждет помощи». Совершенно верно, есть у нас в Минске такой вид птиц, который называется ушастая сова. Так сложилось, что многие виды сов занесены в Красную книгу, достаточно редки. А ушастая сова приспособилась жить в городе, является достаточно обычным видом, но есть у нее особенность ее биологии. Ушастые совы не строят самостоятельно свои гнезда, а занимают старые прошлогодние брошенные гнезда других видов птиц – серой вороны, канюка, каких-то хищных птиц. Поскольку в городской экосистеме не всегда ушастая сова в тех местах, где обитает достаточное количество мышевидных грызунов (это ее кормовая база), может найти платформу на дереве в виде старого гнездовья какой-то птицы. В таком месте она гнездиться просто не может, не способна сама это свить. В этом случае мы для них плетем специальные гнездовые корзины, которые имитируют старое гнездо других видов птиц. Ольга Войтенкова, ведущая:

Если говорить о результате, насколько эти акции эффективны? Как вы контролируете их эффективность?

Руслан Шайкин:

Акция имеет одну из задач не только помощи птицам, но еще и привлечение людей к этой интересной и ответственной работе по изучению и сохранению природы нашего города. Мы плетем эти корзины не сами, а вместе с приглашенными всеми желающими людьми. Причем приходят люди совершенно разных возрастов, начиная от учащихся начальной школы, даже детский сад, заканчивая иногда взрослыми бабушками и дедушками, то есть самые разные участники. Юрий Царев:

Сколько в Беларуси редких птиц обитает? Сколько видов? У нас как ни посмотри, у нас вся здесь орнитологическая Красная книга, за исключением африканских, южноамериканских видов. Даже глядя на ваш плакат, который вы принесли, здесь тоже целая палитра птиц.

Руслан Шайкин:

Здесь наиболее обычные виды, потому что это популярный плакат. Он издан для детей, педагогов, для взрослых, которые интересуются природой Минска. Здесь отобраны те виды, которые живут рядом с нашим домом. Среди редких птиц точную цифру я вам не назову, потому что численность их меняется, Красная книга обновляется. На тем не менее даже в Минске есть представители пернатых, которые занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Например, в Минске на Чижовском водохранилище и в пойме реки Свислочь можно увидеть зимородка. Небольшая птичка, очень ярко окрашена, у нее длинный клювик, питается мелкой рыбой. В Минске достаточно регулярно мы его наблюдаем. Есть маленькая сова размером не крупнее скворца – воробьиный сыч. В Минске мы периодически его наблюдаем в лесопарковой зоне, за кольцевой. Он тоже занесен в Красную книгу, иногда может поселяться в скворечниках, синичниках. Юрий Царев:

У нас есть Красная книга, орнитологи, орнитологи-любители, люди, которые просто наблюдают за птицами. Но есть у нас еще и более углубленное изучение орнитологии нашей местной – это интеллектуальные квесты. Что за интеллектуальные квесты? Где проводятся? Как часто? Какие мероприятия проводятся кроме них?

Руслан Шайкин:

Приурочена ко Дню птиц у нас целая серия мероприятий. Мы даже стараемся делать не просто день птиц, а неделю птиц, чтобы распределить все наши полезные для природы и птиц занятия. То есть у нас будет вывешивание искусственных гнездовий в заказнике «Соколиный», в заказнике «Сорочанские озера» в республиканском Островецком районе, у нас там вывешиваются гнезда для подорликов, орлана-белохвоста, для дербников. В Минске 2 апреля у нас состоится акция как раз таки по вывешиванию этих гнездовых корзин для ушастых сов. Вывешивание, которое пройдет в лесопарке «Ангарская» вблизи средней школы № 141, на базе которой работает ресурсный центр по зеленым классам белорусской столицы. Именно дети, учащиеся начальной школы, являются нашими первыми и прямыми помощниками в деле сохранения природы и помощи птицам. Юрий Царев:

Здорово, когда дети приобщаются к важному и нужному делу с малых пят. Но и для тех, кто хочет углубиться в интеллектуальный квест движения, что такое берд-квест у нас?