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«Плетём специальные гнездовые корзины». Вот как минчане спасают редких птиц от исчезновения

01 апреля 2022 08:45
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1 апреля отмечается Международный день птиц. Его главная цель – сохранить виды и численность пернатых на планете. Кстати, это самый старый праздник экологического календаря, его отмечают с 1906 года. В Минске 1 апреля по традиции пройдут экологические акции и конкурсы. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития.

Юрий Царев, ведущий:
Я не ошибусь, если скажу, что к празднику присоединиться может любой человек достаточно просто – смастерить скворечник, вынести его во двор, повесить его. Казалось бы, дело сделано, но я знаю, что уже 5 лет вы не только вешаете скворечники, но еще и оформляете гнезда для птиц. Как вы к этому пришли? Как вы оспариваете умение птиц строить гнезда самостоятельно?

«Плетём специальные гнездовые корзины». Вот как минчане спасают редких птиц от исчезновения-1

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:
Вы имеете в виду нашу ежегодную акцию под названием «Сова ждет помощи». Совершенно верно, есть у нас в Минске такой вид птиц, который называется ушастая сова. Так сложилось, что многие виды сов занесены в Красную книгу, достаточно редки. А ушастая сова приспособилась жить в городе, является достаточно обычным видом, но есть у нее особенность ее биологии. Ушастые совы не строят самостоятельно свои гнезда, а занимают старые прошлогодние брошенные гнезда других видов птиц – серой вороны, канюка, каких-то хищных птиц. Поскольку в городской экосистеме не всегда ушастая сова в тех местах, где обитает достаточное количество мышевидных грызунов (это ее кормовая база), может найти платформу на дереве в виде старого гнездовья какой-то птицы. В таком месте она гнездиться просто не может, не способна сама это свить. В этом случае мы для них плетем специальные гнездовые корзины, которые имитируют старое гнездо других видов птиц.

Ольга Войтенкова, ведущая:
Если говорить о результате, насколько эти акции эффективны? Как вы контролируете их эффективность?

«Плетём специальные гнездовые корзины». Вот как минчане спасают редких птиц от исчезновения-4

Руслан Шайкин:
Акция имеет одну из задач не только помощи птицам, но еще и привлечение людей к этой интересной и ответственной работе по изучению и сохранению природы нашего города. Мы плетем эти корзины не сами, а вместе с приглашенными всеми желающими людьми. Причем приходят люди совершенно разных возрастов, начиная от учащихся начальной школы, даже детский сад, заканчивая иногда взрослыми бабушками и дедушками, то есть самые разные участники.

Юрий Царев:
Сколько в Беларуси редких птиц обитает? Сколько видов? У нас как ни посмотри, у нас вся здесь орнитологическая Красная книга, за исключением африканских, южноамериканских видов. Даже глядя на ваш плакат, который вы принесли, здесь тоже целая палитра птиц.

«Плетём специальные гнездовые корзины». Вот как минчане спасают редких птиц от исчезновения-7

Руслан Шайкин:
Здесь наиболее обычные виды, потому что это популярный плакат. Он издан для детей, педагогов, для взрослых, которые интересуются природой Минска. Здесь отобраны те виды, которые живут рядом с нашим домом. Среди редких птиц точную цифру я вам не назову, потому что численность их меняется, Красная книга обновляется. На тем не менее даже в Минске есть представители пернатых, которые занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Например, в Минске на Чижовском водохранилище и в пойме реки Свислочь можно увидеть зимородка. Небольшая птичка, очень ярко окрашена, у нее длинный клювик, питается мелкой рыбой. В Минске достаточно регулярно мы его наблюдаем. Есть маленькая сова размером не крупнее скворца – воробьиный сыч. В Минске мы периодически его наблюдаем в лесопарковой зоне, за кольцевой. Он тоже занесен в Красную книгу, иногда может поселяться в скворечниках, синичниках.

Юрий Царев:
У нас есть Красная книга, орнитологи, орнитологи-любители, люди, которые просто наблюдают за птицами. Но есть у нас еще и более углубленное изучение орнитологии нашей местной – это интеллектуальные квесты. Что за интеллектуальные квесты? Где проводятся? Как часто? Какие мероприятия проводятся кроме них?

«Плетём специальные гнездовые корзины». Вот как минчане спасают редких птиц от исчезновения-10

Руслан Шайкин:
Приурочена ко Дню птиц у нас целая серия мероприятий. Мы даже стараемся делать не просто день птиц, а неделю птиц, чтобы распределить все наши полезные для природы и птиц занятия. То есть у нас будет вывешивание искусственных гнездовий в заказнике «Соколиный», в заказнике «Сорочанские озера» в республиканском Островецком районе, у нас там вывешиваются гнезда для подорликов, орлана-белохвоста, для дербников. В Минске 2 апреля у нас состоится акция как раз таки по вывешиванию этих гнездовых корзин для ушастых сов. Вывешивание, которое пройдет в лесопарке «Ангарская» вблизи средней школы № 141, на базе которой работает ресурсный центр по зеленым классам белорусской столицы. Именно дети, учащиеся начальной школы, являются нашими первыми и прямыми помощниками в деле сохранения природы и помощи птицам.

Юрий Царев:
Здорово, когда дети приобщаются к важному и нужному делу с малых пят. Но и для тех, кто хочет углубиться в интеллектуальный квест движения, что такое берд-квест у нас?

«Плетём специальные гнездовые корзины». Вот как минчане спасают редких птиц от исчезновения-13

Руслан Шайкин:
Это мероприятие, которое включает несколько отдельных компонентов. Это и экскурсии по новым интересным местам, потому что мы даже живем возле какой-то лесопарковой зоны, но не всегда знаем, кто там живет. Кстати, в том самом месте, где мы будем развешивать гнездовые корзины для сов (возле школы №141), живет самая маленькая птица Беларуси и всего континента в целом – желтоголовый королек. Ее очень сложно увидеть, мало того, что она очень маленькая, живет на вершинах сосен и елей. Поэтому заметить ее сложно обычному человеку, прогуливающемуся в парке. А у нас есть методики, как можно его немного привлечь к себе и поближе рассмотреть эту птичку. Эта самая маленькая птичка континента живет в том месте, где мы будем развешивать корзины. Более того, в апреле у нас откроется там новая экологическая тропа в Минске, которая так и называется «Царство желтоголового королька».

# Охрана природы # общество # Руслан Шайкин # Юрий Царёв # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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