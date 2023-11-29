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Пленарное заседание медицинского форума Беларуси и Узбекистана принимает Дворец Республики

29 ноября 2023 07:37
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Укрепить научные, практические и человеческие связи. Сегодня, 29 ноября, в Минске, во Дворце Республики – пленарное заседание отраслевого форума «Дни здравоохранения и медицинского образования Узбекистан – Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пленарное заседание медицинского форума Беларуси и Узбекистана принимает Дворец Республики-1

Делегация из более чем 230 специалистов прибыла в нашу страну во главе с министром здравоохранения накануне. Любое общение с коллегами всегда приносит пользу. Гостей приняли в ведущих отечественных РНПЦ, клиниках и вузах – не только столичных, но и региональных. Интерес вызывает все: инновационное оборудование, современные методики и препараты, наши наработки, основанные на опыте мирового уровня. У узбекских коллег тоже есть что почерпнуть. Например, они активно развивают роботизированную хирургию. В перспективе – совместные научные разработки, новые протоколы лечения пациентов.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Фотофакт

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