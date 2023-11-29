Пленарное заседание медицинского форума Беларуси и Узбекистана принимает Дворец Республики

Делегация из более чем 230 специалистов прибыла в нашу страну во главе с министром здравоохранения накануне. Любое общение с коллегами всегда приносит пользу. Гостей приняли в ведущих отечественных РНПЦ, клиниках и вузах – не только столичных, но и региональных. Интерес вызывает все: инновационное оборудование, современные методики и препараты, наши наработки, основанные на опыте мирового уровня. У узбекских коллег тоже есть что почерпнуть. Например, они активно развивают роботизированную хирургию. В перспективе – совместные научные разработки, новые протоколы лечения пациентов.