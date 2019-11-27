Плавучая баня появилась на Чижовском водохранилище

На Чижовском водохранилище появилась плавучая баня, сообщили в программе «Большой город».
На Чижовском водохранилище появилась плавучая баня, сообщили в программе «Большой город».
Построил её местный житель. Вопрос согласовал со спасателями, озеленителями и администрацией.
В законодательстве запрета на строительство такого объекта на воде нет. Главное, чтобы постройка была безопасной и не загрязняла окружающую среду.
Стройка ещё продолжается. В доме уже тепло и есть парилка. В планах обустроить кухню, санузел и место для отдыха.
Дом на воде держится крепко. Недавно хозяин с семьёй отправился в водное путешествие.