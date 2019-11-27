Прямой эфир

Плавучая баня появилась на Чижовском водохранилище

27 ноября 2019 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Чижовском водохранилище появилась плавучая баня, сообщили в программе «Большой город».

Плавучая баня появилась на Чижовском водохранилище-1

Построил её местный житель. Вопрос согласовал со спасателями, озеленителями и администрацией.

Плавучая баня появилась на Чижовском водохранилище-4

В законодательстве запрета на строительство такого объекта на воде нет. Главное, чтобы постройка была безопасной и не загрязняла окружающую среду.

Плавучая баня появилась на Чижовском водохранилище-7

Стройка ещё продолжается. В доме уже тепло и есть парилка. В планах обустроить кухню, санузел и место для отдыха.

Плавучая баня появилась на Чижовском водохранилище-10

Дом на воде держится крепко. Недавно хозяин с семьёй отправился в водное путешествие.

# Баня # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Youtube-канал появился у Советского района Минска, а глава администрации лично отвечает в соцсетях
27 ноября 2019 11:28

Youtube-канал появился у Советского района Минска, а глава администрации лично отвечает в соцсетях

Почему ЦУМ не стал бутик-центром и как сохранил демократичные цены?
27 ноября 2019 10:02

Почему ЦУМ не стал бутик-центром и как сохранил демократичные цены?

Старшие двора появились в Минске: чем они будут заниматься?
27 ноября 2019 09:55

Старшие двора появились в Минске: чем они будут заниматься?