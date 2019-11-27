Почему ЦУМ не стал бутик-центром и как сохранил демократичные цены?

ЦУМу исполнилось 55 лет. Идет ли предприятие в ногу со временем, мы спросили главу Советского района г. Минска в программе «Большой город».
Юрий Трущенко, глава Советского района г. Минска:
Предприятие, с моей точки зрения, даже не идет в ногу со временем, а где-то даже его опережает. Могу сказать открыто, что я являюсь стандартным и частым покупателем в ЦУМе. Если не каждую неделю, то раз в две недели обязательно попадаю в ЦУМ.
Это в дни скидок?
Юрий Трущенко:
Стараюсь, конечно же, попасть в субботу, в дни скидок, в вечернее время. В ЦУМе мне все нравится. Те процессы, которые проходят в части модернизации второго этажа, которые произошли, четвертого этажа – все сделано достаточно современно, удобно, доступно и понятно. Сегодня некогда даже иногда пользоваться услугами продавца – ты и так интуитивно уже чувствуешь, где что находится, где что можно выбрать и купить. И ассортимент широчайший. Направлен, конечно, на товары отечественного производства.