Почему ЦУМ не стал бутик-центром и как сохранил демократичные цены?

ЦУМу исполнилось 55 лет. Идет ли предприятие в ногу со временем, мы спросили главу Советского района г. Минска в программе «Большой город».

Юрий Трущенко, глава Советского района г. Минска:

Предприятие, с моей точки зрения, даже не идет в ногу со временем, а где-то даже его опережает. Могу сказать открыто, что я являюсь стандартным и частым покупателем в ЦУМе. Если не каждую неделю, то раз в две недели обязательно попадаю в ЦУМ.

Это в дни скидок?