Youtube-канал появился у Советского района Минска, а глава администрации лично отвечает в соцсетях

Юрий Трущенко, глава Советского района г. Минска:

Youtube-каналом занимаются специально обученные люди из управления идеологической работы. Это наше новшество, там пока только три, по-моему, ролика. Там еще достаточно маленькое количество подписчиков. Но я думаю, мы сейчас сами несколько перестроимся, и многие материалы, которые мы подавали в виде фото, мы много переделываем в видео, может быть, даже видео-ответы на часто задаваемые вопросы граждан. И будем их размещать на youtube-канале администрации. Это, в первую очередь, средство коммуникации с населением. То есть, в принципе, весь сайт администрации направлен на то, чтобы люди могли получать максимальный объем информации с нашего интернет-ресурса и, соответственно, меньше задавать каких-то вопросов с целью уточнения.

Бывает даже, люди звонят в приемную и говорят: «Слушайте, не можем на сайте найти тот или иной раздел». И мы чуть ли не в онлайн-режиме его меняем. К вечеру уже может быть несколько реструктуризирован наш сайт. О том, что наш сайт достаточно удобен и коммуникативен, свидетельствует то, что мы в прошлом году на «ТИБО-2018» заняли 3-е место с нашим сайтом администрации Советского района. Поэтому он не только мне нравится, не только пользуется спросом у населения, но и профессионалы, которые оценивали все эти интернет-ресурсы, они также поставили нам достаточно высокую оценку.