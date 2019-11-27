Старшие двора появились в Минске: чем они будут заниматься?

Следить за порядком в подъездах, общаться с коммунальщиками и привлекать людей к благоустройству теперь будут старшие двора, сообщили в программе «Большой город» .

В Заводском районе, где впервые и появилась такая должность, им вручили удостоверения. Кто-то будет курировать всего один дом, а кто-то сразу несколько многоэтаэжек. Старшие двора также будут продвигать идеи горожан на уровне местной власти.