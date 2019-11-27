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Старшие двора появились в Минске: чем они будут заниматься?

27 ноября 2019 09:55
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Следить за порядком в подъездах, общаться с коммунальщиками и привлекать людей к благоустройству теперь будут старшие двора, сообщили в программе «Большой город».

Старшие двора появились в Минске: чем они будут заниматься?-1

В Заводском районе, где впервые и появилась такая должность, им вручили удостоверения. Кто-то будет курировать всего один дом, а кто-то сразу несколько многоэтаэжек. Старшие двора также будут продвигать идеи горожан на уровне местной власти.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество

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