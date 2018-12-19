Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке

Это не просто сувениры и поделки, а, действительно, ювелирные работы, только из соломы. К тому же, их можно носить. Наряды от студии «Натхненне» в Клецке – это высокая мода по-белорусски, изюминка и гордость района. Причём созданы они не мастерами с многолетним стажем, а руками детей, рассказали в программе «Центральный регион».

В копилке коллектива – сотни показов, как в Беларуси, так и за её пределами, и почти десяток оригинальных коллекций.

Новинка этого года – яркие «матрёшки» – свежий взгляд на народные костюмы.