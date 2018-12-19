Платья и головные уборы из соломы делают в Клецке
Это не просто сувениры и поделки, а, действительно, ювелирные работы, только из соломы. К тому же, их можно носить. Наряды от студии «Натхненне» в Клецке – это высокая мода по-белорусски, изюминка и гордость района. Причём созданы они не мастерами с многолетним стажем, а руками детей, рассказали в программе «Центральный регион».
В копилке коллектива – сотни показов, как в Беларуси, так и за её пределами, и почти десяток оригинальных коллекций.
Новинка этого года – яркие «матрёшки» – свежий взгляд на народные костюмы.
Оксана Горбик, руководитель народной студии «Натхненне» Клецкого районного центра культуры:
Дети приносили старые платки бабушкины, натуральные, шерстяные. И мы их уже украшали декоративными элементами и стразами, чтобы придать новшества. Девочки и разного возраста, и роста. И у нас появилась сделать именно матрёшку. Мы выступали в России. Но создалась идея придумать нашу белорусскую матрёшку. Из нашего материала – из соломки.
На создание каждого наряда уходят месяцы работы. Вся она – коллективная: начиная от продумывания образа, заканчивая сборкой всех деталей костюма. Команда дизайнеров здесь большая – в студии занимаются несколько десятков человек. Во главе творческой команды – Оксана Горбик. Она же – её основатель.
Оксана Горбик:
Началось всё с конкурса в 2005 году. Мы поучаствовали в конкурсе соломенного костюма. Мы заняли призовое место и решили продлить эту коллекцию, и создали ещё пять костюмов. Потом захотелось ещё что-то новенькое сделать – опять пошли мысли и вдохновение.
Так постепенно создалась студия соломенного костюма. У нас уже 10 лет есть звание народной студии. Зацепило тем, что ни у кого такого нет. И хотелось это продлить. И это изюминка нашего Клецкого района. Мы делаем это, чтобы дети могли показать это на сцене.
Уровень сложности изделий зависит от возраста ребёнка. Самые младшие ученики начинают с украшений для нарядов. С совершенствованием навыка плетения использование ткани сводится к минимуму. Например, эти платья целиком из соломы. Их представляют мастерицы с большим опытом.
Лиана Бондарик:
Дизайн очень долго продумывался. Придумывалась каждая лента, из каких элементов будет состоять сам костюм. Каждая девочка приходит сюда и понимает, насколько это начинает её захватывать. Потом стали участвовать в поездках в разные города, даже по разным странам.
Сейчас команда работает над очередной коллекцией, она также будет в народном стиле.