Интерактивные площадки, конкурсы профмастерства и не только – в Гродно прошёл слёт студмедотрядов

Студенчество – это не только учеба и получение знаний. Это еще и незабываемый, бесконечно интересный и познавательный период жизни любого человека. В Гродно прошел Республиканский слет студенческих медицинских отрядов. Тема предстоящего Дня Великой Победы объединила будущих врачей из Беларуси, России и Кыргызстана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж Алены Жиборт.

Алена Жиборт, корреспондент:

Здесь проходит республиканский слет студенческих медицинских отрядов. В нем принимают участие свыше 150 бойцов. По традиции к белорусским ребятам присоединились коллеги из России и – впервые – студенты-медики из Кыргызстана.

Дарья Климович и Любовь Собачевская – будущие фельдшеры-акушеры. Девушки учатся в Молодечненском медицинском колледже. В прошлом году они впервые работали в составе студенческого отряда. В преддверии старта нового трудового семестра приехали в Гродно, чтобы повысить свою квалификацию.

Дарья Климович, командир студенческого медицинского отряда «Вкус меда» имени героя Советского Союза Ф.Г.Маркова:

Очень нравится, много познавательного, интересного. Много различных знакомств с новыми отрядами из других городов, стран.