Интерактивные площадки, конкурсы профмастерства и не только – в Гродно прошёл слёт студмедотрядов
Студенчество – это не только учеба и получение знаний. Это еще и незабываемый, бесконечно интересный и познавательный период жизни любого человека. В Гродно прошел Республиканский слет студенческих медицинских отрядов. Тема предстоящего Дня Великой Победы объединила будущих врачей из Беларуси, России и Кыргызстана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Репортаж Алены Жиборт.
Алена Жиборт, корреспондент:
Здесь проходит республиканский слет студенческих медицинских отрядов. В нем принимают участие свыше 150 бойцов. По традиции к белорусским ребятам присоединились коллеги из России и – впервые – студенты-медики из Кыргызстана.
Дарья Климович и Любовь Собачевская – будущие фельдшеры-акушеры. Девушки учатся в Молодечненском медицинском колледже. В прошлом году они впервые работали в составе студенческого отряда. В преддверии старта нового трудового семестра приехали в Гродно, чтобы повысить свою квалификацию.
Дарья Климович, командир студенческого медицинского отряда «Вкус меда» имени героя Советского Союза Ф.Г.Маркова:
Очень нравится, много познавательного, интересного. Много различных знакомств с новыми отрядами из других городов, стран.
В программе слета – работа тематических интерактивных площадок, конкурсы профессионального мастерства, а также посещение учреждений здравоохранения. Началась встреча с возложения цветов к мемориалу воинам-пограничникам. Студенты-медики почтили память тех, кто принял на себя первый удар противника.
Подробности в видео.