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«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему

03 октября 2019 20:19
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Новости Беларуси. Жильцы дома № 11 по улице Орловской устали от окопов с хламом у подъезда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему-1

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему-3

Жильцы утверждают, что траншеям уже год. У ЖКХ другая правда: два месяца назад раскопки провели для последующих работ на кабельной линии. Но подрядчик со сроками затянул, та же история и с получением разрешений. Вот и получилось, что работа стоит, а яму закапывать нельзя. Место оградили и прикрыли, чем смогли.

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему-6

Мы писали коллективное письмо, но никакого ответа не было. За год там уже всё обвалилось, сгнило.

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему-9

В любой момент человек может потерять свое здоровье: переломать ноги, руки и просто убиться. За это надо наказывать.

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему-12

Александр Сидоров, главный инженер ЖКХ Центрального района:
В течение двух недель данная яма будет закопана. Вину за раскопки и ограждение мест раскопок несет подрядчик «ГрифРеставрация».

«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему-15

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Александр Сидоров # Фотофакт

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