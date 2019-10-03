«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему

Новости Беларуси. Жильцы дома № 11 по улице Орловской устали от окопов с хламом у подъезда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жильцы утверждают, что траншеям уже год. У ЖКХ другая правда: два месяца назад раскопки провели для последующих работ на кабельной линии. Но подрядчик со сроками затянул, та же история и с получением разрешений. Вот и получилось, что работа стоит, а яму закапывать нельзя. Место оградили и прикрыли, чем смогли.

Мы писали коллективное письмо, но никакого ответа не было. За год там уже всё обвалилось, сгнило.

В любой момент человек может потерять свое здоровье: переломать ноги, руки и просто убиться. За это надо наказывать.