«За это надо наказывать». Жильцы дома на Орловской жалуются на окопы с хламом у подъезда: как решают проблему

Новости Беларуси. Жильцы дома № 11 по улице Орловской устали от окопов с хламом у подъезда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Жильцы дома № 11 по улице Орловской устали от окопов с хламом у подъезда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Жильцы утверждают, что траншеям уже год. У ЖКХ другая правда: два месяца назад раскопки провели для последующих работ на кабельной линии. Но подрядчик со сроками затянул, та же история и с получением разрешений. Вот и получилось, что работа стоит, а яму закапывать нельзя. Место оградили и прикрыли, чем смогли.
Мы писали коллективное письмо, но никакого ответа не было. За год там уже всё обвалилось, сгнило.
В любой момент человек может потерять свое здоровье: переломать ноги, руки и просто убиться. За это надо наказывать.
Александр Сидоров, главный инженер ЖКХ Центрального района:
В течение двух недель данная яма будет закопана. Вину за раскопки и ограждение мест раскопок несет подрядчик «ГрифРеставрация».