«Планы у меня грандиозные». Первокурсники рассказали, чего ожидают от учёбы в университете

Закончились летние каникулы. Пришло время настраиваться на учебный процесс и спешить на первые в этом году пары. Студенческая жизнь – это новый этап для тех, кто только вступил в ряды первокурсников и совсем недавно примерил на себе роль студента.

Лолита Якутина, студентка 1 курса факультета журналистики:

Пока все новое, такое неизвестное. Пока найдешь аудиторию, пока запомнишь имена своих одногруппников, преподавателей. Я ждала своего поступления, наверное, года три и три года готовилась. У меня были гигантские сумки, мне их помогали дотащить. Я хочу, чтобы было много практики и, наверное, много знакомств ожидаю. Планы у меня грандиозные, а там посмотрим. Комната для отдыха и конференц-зал. Как выглядит общежитие в «Студенческой деревне»?

Первокурсникам сложно ориентироваться в непривычной среде, и порой освоение проходит путем проб и ошибок.