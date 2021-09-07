«Планы у меня грандиозные». Первокурсники рассказали, чего ожидают от учёбы в университете

Закончились летние каникулы. Пришло время настраиваться на учебный процесс и спешить на первые в этом году пары. Студенческая жизнь – это новый этап для тех, кто только вступил в ряды первокурсников и совсем недавно примерил на себе роль студента.
Закончились летние каникулы. Пришло время настраиваться на учебный процесс и спешить на первые в этом году пары. Студенческая жизнь – это новый этап для тех, кто только вступил в ряды первокурсников и совсем недавно примерил на себе роль студента.
Лолита Якутина, студентка 1 курса факультета журналистики:
Пока все новое, такое неизвестное. Пока найдешь аудиторию, пока запомнишь имена своих одногруппников, преподавателей. Я ждала своего поступления, наверное, года три и три года готовилась. У меня были гигантские сумки, мне их помогали дотащить. Я хочу, чтобы было много практики и, наверное, много знакомств ожидаю. Планы у меня грандиозные, а там посмотрим.
Комната для отдыха и конференц-зал. Как выглядит общежитие в «Студенческой деревне»?
Первокурсникам сложно ориентироваться в непривычной среде, и порой освоение проходит путем проб и ошибок.
Максим Маевский, студент 1 курса исторического факультета БГУ:
Я не знаю, чего ожидать от этой первой сессии. Я выбрал специальность регионоведение – это вообще первая специальность в Беларуси, абсолютно новая. Я получу уникальный опыт, которого не было до меня фактически в этой стране ни у кого. Впечатления сугубо положительные, мне пока что все очень нравится. Одногруппники замечательные. Я не знаю, можно ли желать лучших одногруппников.
«Все, как друзья, не отличают – узбеки, таджики». Иностранец о жизни и учёбе в Минске – подробности далее.