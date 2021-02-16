Какие продукты подорожали? Мониторинг цен в Борисовском районе

Новости Беларуси. В Борисовском районе 16 февраля провели мониторинг цен на продукты. В рейд по торговым сетям отправились представители местной власти, профсоюзы и сенатор от Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – социально значимым товарам. Сюда входит 33 позиции – это хлеб, яйца, сахар, молоко. Отмечен незначительный рост их стоимости. Также немного подорожали сливочное масло, овощи, куриное мясо. Впрочем, по некоторым позициям отмечается удешевление по итогам января.

Проверке подверглись и сети аптек. По рекомендации Минздрава, с введением НДС на медпрепараты они не должны допустить роста цен на лекарства более чем на 5 %.

Кирилл Барсуков, председатель Жодинского городского Совета депутатов:

Цены в аптечной сети формируются в соответствии с законодательством. Единственный вопрос, что как государственные, так и частные сети могут уменьшать или повышать свою торговую надбавку. Поэтому, если мы видим, что цена препарата значительно отличается, например, у государственной и частной, то выходим, общаемся с руководителем, узнаем причины, узнаем возможности, можно ли снизить стоимость, уменьшить торговую надбавку, обоснована ли она. Может быть, она была связана с какими-то особенностями транспортировки, закупки, может быть, это было связано с какими-то коронавирусными ограничениями. И руководители идут навстречу, рассматривают, общаются с нами.