Прямой эфир

Какие продукты подорожали? Мониторинг цен в Борисовском районе

16 февраля 2021 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Борисовском районе 16 февраля провели мониторинг цен на продукты. В рейд по торговым сетям отправились представители местной власти, профсоюзы и сенатор от Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие продукты подорожали? Мониторинг цен в Борисовском районе-1

Особое внимание – социально значимым товарам. Сюда входит 33 позиции – это хлеб, яйца, сахар, молоко. Отмечен незначительный рост их стоимости. Также немного подорожали сливочное масло, овощи, куриное мясо. Впрочем, по некоторым позициям отмечается удешевление по итогам января.  

Какие продукты подорожали? Мониторинг цен в Борисовском районе-4

Проверке подверглись и сети аптек. По рекомендации Минздрава, с введением НДС на медпрепараты они не должны допустить роста цен на лекарства более чем на 5 %.    

Какие продукты подорожали? Мониторинг цен в Борисовском районе-7

Кирилл Барсуков, председатель Жодинского городского Совета депутатов:  
Цены в аптечной сети формируются в соответствии с законодательством. Единственный вопрос, что как государственные, так и частные сети могут уменьшать или повышать свою торговую надбавку. Поэтому, если мы видим, что цена препарата значительно отличается, например, у государственной и частной, то выходим, общаемся с руководителем, узнаем причины, узнаем возможности, можно ли снизить стоимость, уменьшить торговую надбавку, обоснована ли она. Может быть, она была связана с какими-то особенностями транспортировки, закупки, может быть, это было связано с какими-то коронавирусными ограничениями. И руководители идут навстречу, рассматривают, общаются с нами.  

Какие продукты подорожали? Мониторинг цен в Борисовском районе-10

Подобные проверки в Борисове и Борисовском районе будут проводить ежемесячно. Кроме того, о фактах завышения цен в МАРТ могут сообщать покупатели. На них отреагируют.   

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Кирилл Барсуков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Лазуткин: «Перевороты происходят не на улице, как думает обыватель, а в тишине кабинетов, где сидят предатели»
16 февраля 2021 15:14

Андрей Лазуткин: «Перевороты происходят не на улице, как думает обыватель, а в тишине кабинетов, где сидят предатели»

Игорь Петришенко: регионы должны быть сильными, ставку на них делать, чтобы люди сюда возвращались
16 февраля 2021 15:08

Игорь Петришенко: регионы должны быть сильными, ставку на них делать, чтобы люди сюда возвращались

Здание неиспользуемой школы в Свислочи перепрофилируют под спортивно-образовательный центр
16 февраля 2021 14:57

Здание неиспользуемой школы в Свислочи перепрофилируют под спортивно-образовательный центр