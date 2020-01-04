«Планируем на 1100-1300 мест в Сухарево». Где ещё построят новые паркинги в Минске

Часто говорят о загруженности дворов машинами. Эту проблему реально решить? Или все равно жители будут парковать личный транспорт возле подъезда, даже на зелёной зоне, спросили в программе «Большой город».

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Прежде всего, каждый человек должен понимать, что имея автомобиль, он должен знать, куда его поставить, как его хранить и как его обслуживать. Сегодня, на мой взгляд, мест для парковки в шаговой доступности, может и не быть, но мы сегодня строим паркинги. При строительстве новых домов мы планируем паркинги на 1100-1300 мест в Сухарево. Также планируем в Масюковщине строительство паркингов рядом с домами. Эта практика есть и в Октябрьском и Заводском районе. Это удобно. Мы сегодня имеем где-то порядка 24 тыс. охраняемых парковок и 27 тыс. внутридворовых парковок. При этом сегодня экстренные службы не могут проехать во дворы, только из-за того, что кому-то захотелось быть собственником той территории, возле которой он находится.