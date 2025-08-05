На подготовку учреждений образования Минской области к новому учебному году направят 93,8 млн рублей

Комфортные условия для качественного обучения. На подготовку учреждений образования Минской области к 1 сентября выделено почти 94 млн рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обновят около 300 объектов. Работы ведутся в каждом районе.

Так, в Стародорожском в новом учебном году за парты сядут свыше двух тысяч ребят. В школах проводят полный косметический ремонт, закупают мебель и технику. При разработке дизайна учитывают современные тенденции. Также благоустраивают территорию – заменяют тротуарную плитку и асфальтное покрытие. Особое внимание – озеленению.

Татьяна Давыденко, директор средней школы № 2: Подготовка к новому учебному году началась с марта месяца. Уже в этот период весенний мы занимались приобретением строительных материалов, но когда дети ушли на каникулы, конечно, приступили к ремонтным работам. Произвели покраску стен, поменяли в нескольких кабинетах мебель школьную, перестелили линолеум.

Виктория Пекарь, начальник управления по образованию, спорту и туризму Стародорожского райисполкома:

Для создания комфортных условий учащимся проделана большая работа по подготовке учреждений и образований к новому учебному году. В трех учреждениях образования произведен ремонт кровли. В двух учреждениях образования заменено 50 окон. Также произведен ремонт механической вентиляции, систем отопления.

К учебному году в центральном регионе введут в эксплуатацию и новые объекты. Так, свои двери распахнут детский сад – начальная школа в Слуцке и общеобразовательные школы в Дзержинске и в Минском районе.