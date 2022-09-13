Есть даже комната патриотического воспитания. Вот какой детский сад открыли в Фаниполе

Новости Беларуси. В городах-спутниках Минска продолжается строительство социальных объектов. Новый детский сад торжественно открыли в Фаниполе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он рассчитан на 230 детей, для которых предусмотрено 12 групп. В дошкольном учреждении разместились музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медицинский блок и сенсорная комната. Предусмотрены развивающие игровые центры: компьютерный класс, Lego-комната, изо- и мультистудия, а также кабинет, где будут обучать играм в шашки и шахматы. Есть комната по патриотическому воспитанию.

Юлия Праженик, заведующая детским садом № 6 Фаниполя:

У нас доступ в учреждение идет через кодовый чип на главной калитке, также оборудованы на четырех входах в здание пожарная сигнализация, тревожная кнопка, пропускной режим. Оборудована полностью безбарьерная среда, лифты для детей с особенностями психофизического развития, пандусы, поручни, панели, тактильные полоски.