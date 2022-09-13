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Есть даже комната патриотического воспитания. Вот какой детский сад открыли в Фаниполе

13 сентября 2022 15:30
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Новости Беларуси. В городах-спутниках Минска продолжается строительство социальных объектов. Новый детский сад торжественно открыли в Фаниполе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Есть даже комната патриотического воспитания. Вот какой детский сад открыли в Фаниполе-1

Он рассчитан на 230 детей, для которых предусмотрено 12 групп. В дошкольном учреждении разместились музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медицинский блок и сенсорная комната. Предусмотрены развивающие игровые центры: компьютерный класс, Lego-комната, изо- и мультистудия, а также кабинет, где будут обучать играм в шашки и шахматы. Есть комната по патриотическому воспитанию.

Есть даже комната патриотического воспитания. Вот какой детский сад открыли в Фаниполе-4

Юлия Праженик, заведующая детским садом № 6 Фаниполя:
У нас доступ в учреждение идет через кодовый чип на главной калитке, также оборудованы на четырех входах в здание пожарная сигнализация, тревожная кнопка, пропускной режим. Оборудована полностью безбарьерная среда, лифты для детей с особенностями психофизического развития, пандусы, поручни, панели, тактильные полоски.

Есть даже комната патриотического воспитания. Вот какой детский сад открыли в Фаниполе-7

Детский сад оснащен самым современным оборудованием, которое делает процесс обучения детей более увлекательным. Это умное зеркало, интерактивные скалодром, стол и песочница. На территории учреждения оборудованы игровые и спортивные площадки, экологическая тропа.

Турчин: мы начинаем строительство школы в Фаниполе, еще один объект – поликлиника. Подробнее здесь.

# Детские сады в Беларуси # общество # Юлия Праженик # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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