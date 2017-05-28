«Быстро, удобно, хорошо»: как безвизовый режим повлиял на работу белорусских пунктов пропуска

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею 2021 года добавит работы белорусским пограничникам. Предыдущее мировое первенство подтвердило их высокий профессионализм, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Впрочем, в этом году для пограничников начался новый этап службы. Для граждан 80 государств Беларусь открыла безвизовый режим. А если присмотреться к Европе, можно заметить, что пограничная безопасность сегодня выходит на первые места. Кто, как и зачем въезжает в страну – вопросы первостепенные.

Международный пункт пропуска «Привалка». Граница с Литвой на самом западе Беларуси. Сюда стекаются транспортные потоки из Евросоюза. И еще недавно виза в паспорте являлась здесь неоспоримым правилом для въезда в нашу страну. 7 месяцев назад в правилах возникло одно большое исключение – «Августовский канал – территория безвизовая». Так началась новая эра белорусского туризма.

Галина Буро, СТВ:

Отсутствие визы в паспорте компенсируется вот таким документом. Его выдает белорусская туристическая компания при заказе пакета услуг через Интернет. Этот документ – своеобразный пропуск в безвизовую зону.

В итоге за 7 месяцев в Гродненской области – более 14 тысяч безвизовых иностранцев. Пограничники сегодня вспоминают с улыбкой, как волновались перед первой встречей с такими туристами. Ведь стражи границы не только представители закона, но и лицо национального гостеприимства.

Олег Давыдик, начальник отделения пограничного контроля «Привалка»:

Первые туристы были не в составе организованной группы, а были как индивидуальные, в индивидуальном порядке посещали. Все были насторожены. Присутствовало волнение как у туристов, так и у пограничников. Но все было хорошо. Мы четко и быстро оформляли.

Паспорта граждан более 60 стран побывали в руках гродненских пограничников. Через этот коридор едут поляки, литовцы, немцы, французы, испанцы. К каждому индивидуальный подход. Перво-наперво найти общий язык.

На английском языке чеху Яну Выбиралу общаться с пограничником легко, а вот по-русски он знает всего пару фраз. Зато слово «вареники» выговаривает без проблем. Это блюдо он попробовал в Гродно три года назад. Говорит, в родной Праге таких не готовят, вот и решил воспользоваться случаем и в отпуске посетить Гродненскую область вновь, но уже без визы. Так дешевле.

Ян Выбирал, турист (Чехия):

У меня есть разрешение на 5 дней в Гродненскую область. Это возможность посмотреть Беларусь. Чем меньше документов нужно, тем лучше.

И пока чешский турист рассуждает о плюсах «безвиза», его документы тщательно проверяют. Кстати, не только документы. Знакомство с немецкой овчаркой Никой – часть контроля.

В отличие от экономного чеха, эстонец Вадим Ланкин на визу все же потратился. Байкер едет из Таллина на Брестский мотофестваль. О возможностях безвизовой зоны Гродненской области он узнал от нас и заинтересовался.

Вадим Ланкин, турист (Эстония):

Как будет у вас такой же мотофестиваль, как в Бресте, то приедем в Гродно! Без визы приедем!

В информировании иностранцев участвуют и пограничники. Бывали ситуации, когда сотрудники разъясняли туристам условия безвизового въезда, где одного паспорта недостаточно. Иногда в документах находят ошибки – их исправляют на месте. И очень часто гости просят совет по культурной программе.

Андрей Шока, начальник управления пограничного контроля Гродненской пограничной группы:

Нередко туристы обращаются к сотрудникам органов пограничной службы с просьбой объяснить или подсказать точнее, где можно и какие заведения в Республике Беларусь, а в частности в городе Гродно, посетить как культурные, так и развлекательные. Конечно же, сотрудники органов пограничной службы идут всегда навстречу, объясняют, подсказывают, где лучше, интересней, где веселей.

А вот житель польской Лодзи Войчех Вуйчик свою культурную программу не мыслит без велосипеда. И это не проблема. В туристический сезон работают пешеходные и велосипедные пункты пропуска. Как этот погранпереход «Переров» в самом сердце Беловежской пущи.

Войчех Вуйчик, турист (Польша):

Если бы не было возможности приезжать без визы, то вполне возможно, что меня бы здесь не было. Я помню такие переходы с давних лет, это был стресс огромный. Долго надо было ждать. А тут – одно удовольствие. Заняло это несколько минут, да и было приятно. Не переживал ни о чем.

Любоваться здешними красотами людям в зеленых фуражках некогда. Поток туристов плотный, но пограничным контролем все довольны.

За прошлый год без виз через этот переход прошли 7000 туристов. Среди них есть даже австралийцы и новозеландцы. Все оценили скорость работы нашей границы.

Максим Улитин, заместитель начальника отделения пограничного контроля «Высоко-Литовск»:

На пересечение одного человека уходит полторы-две минуты. На туристический автобус в течение 20-30 минут оформляется, 40 человек без всяких вопросов. Если руководитель группы туристической подготовлен, то в максимально ускоренном порядке.

С началом туристического сезона в выходные и праздничные дни на западных рубежах аншлаги. Поэтому количество сотрудников удваивается. Чтобы гости страны могли быстро и комфортно пересечь границу даже в День пограничника.

Цветы и венки к обелиску воинов-пограничников: в Минске на площади Победы память павших – неизменная традиция. В профессиональный праздник есть место славным делам прошлого и стратегическим задачам настоящего.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Возлагаем венки, отмечаем праздник. Особенность в том, что тысячи человек находятся на охране границы. Сотни нарядов сегодня охраняют границу. И особенно хочу поздравить их.

Александр Черников, курсант Института пограничной службы Республики Беларусь:

Я хочу помогать своей семье, защищать своих близких. Пограничник – это человек, который стоит первым, это лицо государства, которое встречает и провожает.

Военнослужащие в зеленых фуражках охраняют около 2 тысяч километров государственной границы Беларуси. Наши рубежи считаются самыми безопасными в мире. А теперь, пожалуй, и самыми гостеприимными.