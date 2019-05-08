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«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы

08 мая 2019 11:51
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Новости Беларуси. «Беларусь помнит». Под этим девизом страна готовится встретить 74-ю годовщину Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для каждой семьи 9 мая – дата особенная. Ведь война стоила миллионов человеческих жизней – женщин, стариков, детей. В годы Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Спустя десятилетия память о мужестве и героизме сражавшихся остается незыблемой.

«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы-1

«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы-3

В знак благодарности и уважения поколению освободителей тысячи людей завтра, 9 мая, примут участие в шествиях «Беларусь помнит». Дети, внуки и правнуки военного поколения пройдут по улицам городов с портретами, чтобы рассказать о подвиге своих близких – участников войны.

«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы-6

Екатерина Козел, начальник отдела Брестского филиала Белпочты:
Очень важно знать точную информацию. Для себя – это одно дело. А когда ты хочешь передать своему будущему поколению, чтобы эта ниточка никогда не прерывалась, чтобы мы передавали и помнили наших героев. Пока мы помним, как говорится… Память бесценна. Этот подвиг очень важен для нас.

«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы-9

Презентация общенациональной акции «Беларусь помнит» прошла в России. О проекте также знают в Циндао и Лондоне. Главная цель масштабной акции – сохранение исторической памяти о героических подвигах, истории и судьбе каждого нашего земляка, внесшего свой вклад в освобождение Беларуси и Великую Победу.

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# Беларусь помнит # общество # Екатерина Козел # Фотофакт

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