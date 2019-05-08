«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы

Новости Беларуси. «Беларусь помнит». Под этим девизом страна готовится встретить 74-ю годовщину Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для каждой семьи 9 мая – дата особенная. Ведь война стоила миллионов человеческих жизней – женщин, стариков, детей. В годы Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Спустя десятилетия память о мужестве и героизме сражавшихся остается незыблемой.

В знак благодарности и уважения поколению освободителей тысячи людей завтра, 9 мая, примут участие в шествиях «Беларусь помнит». Дети, внуки и правнуки военного поколения пройдут по улицам городов с портретами, чтобы рассказать о подвиге своих близких – участников войны.

Екатерина Козел, начальник отдела Брестского филиала Белпочты:

Очень важно знать точную информацию. Для себя – это одно дело. А когда ты хочешь передать своему будущему поколению, чтобы эта ниточка никогда не прерывалась, чтобы мы передавали и помнили наших героев. Пока мы помним, как говорится… Память бесценна. Этот подвиг очень важен для нас.