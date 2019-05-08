«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов накануне 9 Мая

Новости Беларуси. Накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне особое внимание, конечно, ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них провели экскурсию по Дворцу Независимости – символу суверенной Беларуси. Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам по случаю Дня Победы

Гости побывали в залах, где проходят важные международные встречи и переговоры, совещания и торжественные церемонии. Ветеранам также показали знаменитый «Зеленый зал», где спустя десятилетия после масштабного кровопролития снова решалась судьба мира – подписывались документы «нормандской четверки».

Нина Черняк, председатель Совета ветеранов педагогического труда Московского района Минска:

Это авторитет, это лицо государства в мире, в других странах. Когда приезжают и видят, что мы все-таки живем достойно, красиво. Что мы можем строить такие светлые дворцы, которые можем посещать, где работает Президент, где принимаются делегации, где принимаются важные решения государственные.