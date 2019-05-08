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«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов накануне 9 Мая

08 мая 2019 12:15
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Новости Беларуси. Накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне особое внимание, конечно, ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них провели экскурсию по Дворцу Независимости – символу суверенной Беларуси.

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«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов накануне 9 Мая -1

«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов накануне 9 Мая -3

Гости побывали в залах, где проходят важные международные встречи и переговоры, совещания и торжественные церемонии. Ветеранам также показали знаменитый «Зеленый зал», где спустя десятилетия после масштабного кровопролития снова решалась судьба мира – подписывались документы «нормандской четверки».

«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов накануне 9 Мая -6

Нина Черняк, председатель Совета ветеранов педагогического труда Московского района Минска:
Это авторитет, это лицо государства в мире, в других странах. Когда приезжают и видят, что мы все-таки живем достойно, красиво. Что мы можем строить такие светлые дворцы, которые можем посещать, где работает Президент, где принимаются делегации, где принимаются важные решения государственные.

«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов накануне 9 Мая -9

Люциан Суринт, руководитель делегации ветеранов:
Очень впечатляет. Раз у нас на самом деле независимое государство, то должно быть что-то достойное, впечатляющее. Поэтому если бы такого не было, то он должен был быть построен. Хорошо, что вовремя сделано. По крайней мере, когда смотришь на приемы Президентом различных лиц, то не стыдно, что у нас есть где встретить гостей, есть что показать.

«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов накануне 9 Мая -12

«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов накануне 9 Мая -14

«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов накануне 9 Мая -16

«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов накануне 9 Мая -18

«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов накануне 9 Мая -20

# Беларусь помнит # общество # Нина Черняк # Люциан Суринт # Фотофакт

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