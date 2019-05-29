Прямой эфир

В Беларуси временно запретили продажу алкоголя. Что думают минчане?

29 мая 2019 20:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Напитки с градусом под запретом. 29 мая из-за проведения последних звонков в столице ограничили продажу алкоголя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Беларуси временно запретили продажу алкоголя. Что думают минчане?-1

Ограничения продлятся до утра 30 мая. Такое же правило будет действовать и во время выпускных – с 8 утра 8 июня и до утра следующего дня. Запрет коснется алкоголя в торговых объектах, а вот стороной ограничения обойдут объекты общественного питания, где алкоголь продают в розлив.

В Беларуси временно запретили продажу алкоголя. Что думают минчане?-4

Минчане:
Я считаю, что это действенно, потому что наша молодежь может употреблять.Поэтому лучше запретить.

В Беларуси временно запретили продажу алкоголя. Что думают минчане?-7

Найдут способ купить алкоголь. Они за несколько дней, думаю, покупают.

В Беларуси временно запретили продажу алкоголя. Что думают минчане?-10

Разрешить всем – тоже неправильно, запретить?.. Должен быть какой-то баланс.

# Алкоголь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Школьники из Молодечно поразили жюри на фестивале китайскай культуры
29 мая 2019 19:24

Школьники из Молодечно поразили жюри на фестивале китайскай культуры

«Бумага является оптически мёртвой». Как пограничники определяют фальшивые документы
29 мая 2019 17:55

«Бумага является оптически мёртвой». Как пограничники определяют фальшивые документы

«Были попытки создать канатную дорогу для переправки нелегальных нарушителей через контрольно-следовую полосу»
29 мая 2019 17:55

«Были попытки создать канатную дорогу для переправки нелегальных нарушителей через контрольно-следовую полосу»