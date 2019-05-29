В Беларуси временно запретили продажу алкоголя. Что думают минчане?

Новости Беларуси. Напитки с градусом под запретом. 29 мая из-за проведения последних звонков в столице ограничили продажу алкоголя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ограничения продлятся до утра 30 мая. Такое же правило будет действовать и во время выпускных – с 8 утра 8 июня и до утра следующего дня. Запрет коснется алкоголя в торговых объектах, а вот стороной ограничения обойдут объекты общественного питания, где алкоголь продают в розлив.

Минчане:

Я считаю, что это действенно, потому что наша молодежь может употреблять.Поэтому лучше запретить.

Найдут способ купить алкоголь. Они за несколько дней, думаю, покупают.