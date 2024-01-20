Между Беларусью и Египтом может увеличиться число прямых авиарейсов

Прямых авиарейсов между Беларусью и Египтом может стать больше. О возможности увеличения числа перелетов говорили накануне министры иностранных дел на полях саммита Движения неприсоединения в Уганде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Сергей Алейник на встрече со своим египетским коллегой, в расширении авиасообщения заинтересованы граждане и бизнесмены обоих государств. Эти вопросы будет поручено проработать авиационным властям двух стран, после чего будет принято окончательное решение. Также в ходе встречи главы МИД затронули и другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. В фокусе торговля и политика.