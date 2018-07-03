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Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко

03 июля 2018 08:30
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Новости Беларуси. Особые слова благодарности в эти дни звучат в адрес ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герой нашего следующего сюжета – Бронислав Карпенко. На фронт он ушел, когда ему было всего 15 лет. О боевом пути от Беларуси до Германии и о подвигах, которые не забываются – видеоматериал СТВ.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -1

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Говорят, солдаты не плачут. Брехня все. Кто не был там, не знает. Плачут, только старались слезы спрятать. 

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -4

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -6

Окончив семь классов средней школы, будучи совсем еще юным Бронислав Карпенко знал – он хочет стать учителем. Однако все планы рухнули в один момент. Около двенадцати утра по рупору сообщили: Германия напала на Советский Союз. И пошел отсчет четырем годам нечеловеческих страданий. 

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -9

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда объявили, было выступление Молотова. Как услышали. Знаешь, сразу ветром сдуло и торгующих и покупателей. Все побежали по домам. Было непонимание полное. 

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -12

Ему было всего 15, когда в его руках впервые оказалось оружие. Взяв отцовский карабин, он ушел в белорусское подполье. Бронислав Викторович признается, что дорогу от родной Беларуси до севера Германии помнит в мельчайших деталях. Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами.  

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -15

Бронислав Карпенко:
Рядом со мной в окопе лежала девочка наша, санинструктор. И потом услышали голос солдат: «Ой, мамочка, помоги». Поняли, ранен человек. Таня мне говорит: «Бежим, поможем человеку». Только начали бежать – выстрел. Смотрю Танечка лежит. 

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -18

Бронислав Карпенко был представлен к ордену Славы III степени за выполнение важнейшей боевой задачи – он уничтожил вражеского пулеметчика, который не давал пехоте овладеть позицией. А медалью за боевые заслуги его наградили там, в засаде, прямо во время службы.

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -21

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -23

Наталия Шеметова, СТВ:
Это советский пулемет-автомат. Сокращенно ППШ, разработанный в 1940 году. Со снаряженным барабаном весит более 5 килограммов. Это было основным оружием для солдата.  

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -26

Этот автомат торжественно вручил министр обороны Беларуси, когда ветерану исполнилось 90 лет. 

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -29

Пикирующие самолеты и погибшие товарищи до сих пор перед его глазами. История нелегкого пути ветерана Бронислава Карпенко -31

В мирное время Бронислав Викторович окончил Львовское военно-политическое училище, многие годы отдал армии. Однако свою детскую мечту он все-таки реализовал. Будучи военным, он пошел в педагогический институт и получил диплом учителя обществоведения и истории.  

# Ветеран войны # общество # Бронислав Карпенко # Фотофакт

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