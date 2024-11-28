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Вопросы международного сотрудничества и безопасности стран ОДКБ рассмотрели в Астане

28 ноября 2024 07:38
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Вопросы международного сотрудничества и безопасности в центре внимания профильных министров стран – участниц ОДКБ. Состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей Совета безопасности Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы международного сотрудничества и безопасности стран ОДКБ рассмотрели в Астане-2

Присутствующие обменялись мнениями по широкому кругу вопросов. Особое внимание уделили темам региональной, глобальной безопасности, а также текущей военно-политической ситуации в зоне ответственности Организации. 

Представители белорусской делегации довели позицию нашей страны по ключевым вопросам повесток дня заседания, а также наметили перспективные направления дальнейшего межведомственного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов в формате Организации в 2025 году.

# ОДКБ

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