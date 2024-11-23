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Пикет в поддержку потенциальных кандидатов прошёл возле станции метро «Тракторный завод»

23 ноября 2024 13:26
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Белорусы не перестают делать выбор в пользу будущего нашей страны. Продолжается сбор подписей в поддержку претендентов в кандидаты на пост главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пикет в поддержку потенциальных кандидатов прошёл возле станции метро «Тракторный завод»-2

На улицах населенных пунктов по всей стране проходят пикеты. Так, возле станции метро «Тракторный завод» и в субботний день собрались желающие поддержать своего кандидата. Дальнейший курс развития нашего государства небезразличен белорусам. 

Пикет в поддержку потенциальных кандидатов прошёл возле станции метро «Тракторный завод»-4

За Беларусь. Суверенную – первое, второе – мощную. Третье – справедливую независимую страну.

Пикет в поддержку потенциальных кандидатов прошёл возле станции метро «Тракторный завод»-6

Я хочу увидеть Беларусь мирную, свободную, красивую. Какая она сейчас и есть. Мне очень приятно жить, работать в этой стране. Мне приятно ходить по этим улицам, дворам, работать. Потому что знаю, что все будет стабильно.

Пикет в поддержку потенциальных кандидатов прошёл возле станции метро «Тракторный завод»-8

Сбор подписей продлится до 6 декабря. Затем комиссии проверят подписные листы на достоверность и проведут подсчет. Зарегистрируют тех претендентов в кандидаты, кто набрал не менее 100 тысяч подписей. С 1 января стартует самый активный период электоральной кампании – агитация. Основной день выборов главы государства 26 января 2025 года.

# Выборы в Беларуси

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