Пикет в поддержку потенциальных кандидатов прошёл возле станции метро «Тракторный завод»

Белорусы не перестают делать выбор в пользу будущего нашей страны. Продолжается сбор подписей в поддержку претендентов в кандидаты на пост главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах населенных пунктов по всей стране проходят пикеты. Так, возле станции метро «Тракторный завод» и в субботний день собрались желающие поддержать своего кандидата. Дальнейший курс развития нашего государства небезразличен белорусам.

За Беларусь. Суверенную – первое, второе – мощную. Третье – справедливую независимую страну.

Я хочу увидеть Беларусь мирную, свободную, красивую. Какая она сейчас и есть. Мне очень приятно жить, работать в этой стране. Мне приятно ходить по этим улицам, дворам, работать. Потому что знаю, что все будет стабильно.