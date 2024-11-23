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Вопросы развития цифрового права рассмотрели в Палате представителей

23 ноября 2024 12:00
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Беларусь стремится к построению цифровой экономики. На необходимость более быстрого внедрения новых технологий неоднократно обращал внимание глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но для успешного развития этой сферы нужна гибкая законодательная база. Она в руках парламентариев. Накануне в Палате представителей рассмотрели вопросы развития цифрового права. 

Вопросы развития цифрового права рассмотрели в Палате представителей-2

За последние годы в нашей стране принят ряд нормативно-правовых актов в области цифровизации, разработаны различные электронные системы и сервисы. Но имеющегося правового регулирования в ряде случаев недостаточно, иногда это приводит к проблемам при его практическом применении, подчеркнул председатель Палаты представителей, обращаясь к участникам встречи.

Игорь Сергеенко также указал на ряд других проблемных моментов и обозначил риски, связанные с санкционной политикой Запада против Беларуси. Стране необходим национальный софт. По результатам слушаний парламентарии выработали рекомендации. Депутаты предлагают разработать проект концепции цифрового развития Беларуси.

Вопросы развития цифрового права рассмотрели в Палате представителей-4

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Эти рекомендации сформулированы на основе выступлений наших участников сегодняшних парламентских слушаний. Кроме того, предполагается дальнейшая и глубокая проработка с каждым заинтересованным государственным органом и направления для использования в работе. И, конечно же, мы будем эту рекомендацию использовать, в том числе и в работе нашего законодательного органа.

Вопросы развития цифрового права рассмотрели в Палате представителей-6

Участие в парламентских слушаниях приняли представители различных государственных органов, организаций и научного сообщества. В формате видеосвязи к дискуссии также присоединились парламентарии России и Казахстана.

# Закон # Вадим Ипатов

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