Вопросы развития цифрового права рассмотрели в Палате представителей
Беларусь стремится к построению цифровой экономики. На необходимость более быстрого внедрения новых технологий неоднократно обращал внимание глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но для успешного развития этой сферы нужна гибкая законодательная база. Она в руках парламентариев. Накануне в Палате представителей рассмотрели вопросы развития цифрового права.
За последние годы в нашей стране принят ряд нормативно-правовых актов в области цифровизации, разработаны различные электронные системы и сервисы. Но имеющегося правового регулирования в ряде случаев недостаточно, иногда это приводит к проблемам при его практическом применении, подчеркнул председатель Палаты представителей, обращаясь к участникам встречи.
Игорь Сергеенко также указал на ряд других проблемных моментов и обозначил риски, связанные с санкционной политикой Запада против Беларуси. Стране необходим национальный софт. По результатам слушаний парламентарии выработали рекомендации. Депутаты предлагают разработать проект концепции цифрового развития Беларуси.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Эти рекомендации сформулированы на основе выступлений наших участников сегодняшних парламентских слушаний. Кроме того, предполагается дальнейшая и глубокая проработка с каждым заинтересованным государственным органом и направления для использования в работе. И, конечно же, мы будем эту рекомендацию использовать, в том числе и в работе нашего законодательного органа.
Участие в парламентских слушаниях приняли представители различных государственных органов, организаций и научного сообщества. В формате видеосвязи к дискуссии также присоединились парламентарии России и Казахстана.