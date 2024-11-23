Вопросы развития цифрового права рассмотрели в Палате представителей

Но для успешного развития этой сферы нужна гибкая законодательная база. Она в руках парламентариев. Накануне в Палате представителей рассмотрели вопросы развития цифрового права.

Беларусь стремится к построению цифровой экономики. На необходимость более быстрого внедрения новых технологий неоднократно обращал внимание глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы в нашей стране принят ряд нормативно-правовых актов в области цифровизации, разработаны различные электронные системы и сервисы. Но имеющегося правового регулирования в ряде случаев недостаточно, иногда это приводит к проблемам при его практическом применении, подчеркнул председатель Палаты представителей, обращаясь к участникам встречи.

Игорь Сергеенко также указал на ряд других проблемных моментов и обозначил риски, связанные с санкционной политикой Запада против Беларуси. Стране необходим национальный софт. По результатам слушаний парламентарии выработали рекомендации. Депутаты предлагают разработать проект концепции цифрового развития Беларуси.