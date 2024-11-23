Преподаватели и студенты обсуждают тезисы, озвученные Лукашенко на встрече в МГЛУ

Образование в Беларуси не хуже зарубежного. Об этом заявил глава государства накануне, общаясь со студентами столичных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул заинтересованность в том, чтобы специалисты оставались в стране. Ведь возможностей предостаточно, а кадры всегда востребованы. В том числе в аграрной отрасли, учитывая что это продовольственная безопасность страны.

Важен и практико-ориентированный подход в обучении. Как подчеркнул Президент, чем раньше студент поймет, чем ему предстоит заниматься после выпуска, тем раньше он сделает вывод: подходит ему тот или иной род деятельности. Для этого важно развивать и укреплять сотрудничество с отечественными предприятиями. О чем Александр Лукашенко предупреждал еще в прошлом году на большом совещании по вопросам образования.

Валентин Пешко, ректор Гродненского государственного аграрного университета:

Сегодня у нас абсолютно все студенты, начиная с первого курса, оказывают помощь производству либо проходят практику на производстве в сельскохозяйственных предприятиях нашей страны, перерабатывающих. Многочисленная группа студентов абсолютно всех факультетов проходит эту практику, осуществляет помощь производству на условиях оплаты, что также стимулирует еще и студента к получению дополнительного заработка. Наш Президент уделяет огромное внимание практико-ориентированному обучению, поэтому мы и впредь будем заниматься этой работой, совершенствовать методы, изыскать какие-то новые способы. Чтобы максимально выполнить поручения Президента и подготовить уже высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса нашей страны.

Эрик Коженевский, студент Гродненского государственного аграрного университета:

Наши студенты постоянно выезжают на производственные практики. Это очень повышает их специализированность. Когда приезжают на производство, они это уже все видели и уже готовы. Это также повышает их адаптацию к производству. Поэтому я с уверенностью могу говорить, что образование у нас на очень высоком уровне. Наш университет может гордиться тем, что из нашего университета выпустилось больше всего студентов, которые в итоге стали героями Республики Беларусь. Дубко, Кремко и Ревяко. Участие в открытом микрофоне приняли и будущие журналисты, для них время более чем интересное. Информация сегодня – оружие, и обращаться с ней надо уметь. Президент ориентирует во всем опираться только на правду. Лжи и фейков и без того достаточно. Мы же можем противостоять идеологам недружественных стран, рассказывая, как дела обстоят на самом деле. Говоря и показывая, что происходит на белорусско-польской границе и как Евросоюз относится к тем, кто бежал от войны, Беларусь открыла миру глаза на европейскую «демократию» и «цивилизованность».