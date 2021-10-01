Лукашенко – руководству Администрации: жесточайшие дисциплина и порядок. Тогда меньше будет работы для ребят с оружием

Кадровая политика, подготовка к принятию политических решений, экспертная оценка документов – об этом говорили сегодня во Дворце Независимости. Президент расставил акценты в работе Администрации, подчеркнув: дисциплина и справедливое отношение к людям – неизменные ориентиры. Александр Лукашенко потребовал всецелого изучения кандидатов на ответственные государственные должности, а также тщательной проработки поступающих на рассмотрение Президента документов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мое постоянное требование к вашей работе, контролю выполнения поручений Президента вы знаете. Это жесточайшие дисциплина и порядок. Тогда меньше будет работы для ребят с оружием. В условиях затяжной пандемии и беспрецедентных вызовов нашей государственности важнейшими факторами в организации деятельности Администрации также становятся стратегическое планирование и скорость реагирования на изменение ситуации не только в стране, но и мире в целом. Сегодня как никогда важно опережать время. Нельзя отстать. Это касается всего: кадровой политики, графика работы Президента, идеологии, подготовки принятия политических решений. Мои подходы известны. Совещания проводятся не для красивой картинки, а для решения самых злободневных задач. Не умаляя позитивных результатов и тех усилий, которые приложены, особенно в острые периоды, говорить будем о проблемах.

Что касается кадровой работы, это касается не только Администрации Президента. В это вовлечено все руководство страны. Во главе угла – чистота кадров. Не будет этой чистоты и если у нас порядка в головах не будет наверху, не надо от общества требовать этого порядка. В государственных структурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты.