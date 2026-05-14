Белорусские санатории ждут рекордное число гостей – около 600 тыс. человек

Белорусские здравницы активно готовятся к летнему сезону: по прогнозам, в 2026 году оздоровление в санаторно-курортных учреждениях пройдут не менее 600 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский центр совместно с Минздравом разработал новые стандарты лечения, определена оптимальная продолжительность пребывания: 15 дней для взрослых и 18 дней для детей. Статистика уже демонстрирует уверенный старт: в первом квартале заполняемость белорусских здравниц превысила 70 %. Примечательно, что большинство гостей – женщины, а сам портрет отдыхающих с каждым годом становится моложе. Санатории давно перестали ассоциироваться исключительно с местами для пожилых или людей с серьезными заболеваниями – сегодня это многофункциональные центры, предлагающие сотни различных услуг.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Сегодня контингент меняется. Мы видим спрос на СПА-услуги, развлекательные услуги. Поэтому сегодня в этом направлении работают санатории. Материальная техническая база также у нас ежегодно улучшается. И сегодня задачами, которые ставятся правительством и Президентом, планируется увеличение номерного фонда до 30 % до 2030 года. Растет и интерес со стороны зарубежных гостей: за первые три месяца года в белорусских здравницах оздоровились почти 45 тысяч иностранцев. Доходы от экспорта санаторно-курортных услуг превысили 97 миллионов рублей – на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.