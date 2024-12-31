Белорусские полярники поздравили страну с новогодними праздниками
Жители планеты в предвкушении самого главного праздника зимы. Через несколько часов в мире начнется 24-часовая эстафета встречи Нового года. Первыми (в час дня по Минску) его встретят жители островов Кирибати. Следом к торжествам присоединятся острова Новой Зеландии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После Новый год придет на Южный полюс. Работающие в Антарктиде ученые отмечают праздник по тому же времени. Участники 17-й Белорусской антарктической экспедиции прислали видеопоздравление с ледового континента.
Дорогие друзья, команда 17-й Белорусской антарктической экспедиции шлет самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством своим родным, близким, всем жителям нашей замечательной страны.
Желаем всем чистого и мирного неба над головой.
Побольше доброты и улыбки.
Пусть Новый год радует всех исполнением самых заветных желаний.
Пусть каждый человек почувствует себя счастливым.
– Пусть каждый день Нового года приносит в наши дома только добро и позитив.
– С Новым годом, Беларусь!