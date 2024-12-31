Белорусские полярники поздравили страну с новогодними праздниками

Жители планеты в предвкушении самого главного праздника зимы. Через несколько часов в мире начнется 24-часовая эстафета встречи Нового года. Первыми (в час дня по Минску) его встретят жители островов Кирибати. Следом к торжествам присоединятся острова Новой Зеландии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После Новый год придет на Южный полюс. Работающие в Антарктиде ученые отмечают праздник по тому же времени. Участники 17-й Белорусской антарктической экспедиции прислали видеопоздравление с ледового континента.