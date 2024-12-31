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Белорусские полярники поздравили страну с новогодними праздниками

31 декабря 2024 09:30
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Жители планеты в предвкушении самого главного праздника зимы. Через несколько часов в мире начнется 24-часовая эстафета встречи Нового года. Первыми (в час дня по Минску) его встретят жители островов Кирибати. Следом к торжествам присоединятся острова Новой Зеландии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После Новый год придет на Южный полюс. Работающие в Антарктиде ученые отмечают праздник по тому же времени. Участники 17-й Белорусской антарктической экспедиции прислали видеопоздравление с ледового континента.

Белорусские полярники поздравили страну с новогодними праздниками-2

Дорогие друзья, команда 17-й Белорусской антарктической экспедиции шлет самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством своим родным, близким, всем жителям нашей замечательной страны. 

Белорусские полярники поздравили страну с новогодними праздниками-4

Желаем всем чистого и мирного неба над головой.

Белорусские полярники поздравили страну с новогодними праздниками-6

Полярного здоровья.

Белорусские полярники поздравили страну с новогодними праздниками-8

Побольше доброты и улыбки.

Белорусские полярники поздравили страну с новогодними праздниками-10

Пусть Новый год радует всех исполнением самых заветных желаний.

Белорусские полярники поздравили страну с новогодними праздниками-12

Пусть каждый человек почувствует себя счастливым.

Белорусские полярники поздравили страну с новогодними праздниками-14

Пусть каждый день Нового года приносит в наши дома только добро и позитив.
С Новым годом, Беларусь!

# Ученые # Новый год

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