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Петр Порошенко: У Донбасса не будет особого статуса, Украина останется унитарным государством

16 июля 2015 15:42
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Новости Украины. У Донбасса не будет особого статуса, Украина останется унитарным государством. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе своего выступления в Верховной Раде.

Работая над документом, украинское Правительство руководствовалось Минскими договоренностями от 12 февраля.

Тем временем в Донецкой и Луганской областях не стихают выстрелы. Горловка снова оказалась под огнем. Под обстрелом и жилые кварталы. Есть жертвы и разрушения. Удары по городу наносились из танков и тяжелой ствольной артиллерии.

Всего за минувшие сутки в результате атаки погибли три человека, еще несколько получили ранения.

Стреляют и по донецкому району Октябрьский. Там эвакуируют и переселят в другие районы десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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