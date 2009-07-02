Минск увидел 123-й номер «Советской Белоруссии» и символичный 44-й газеты «Звязда» из победного сорок четвертого года

Сегодня эти газеты, словно эксклюзив, многотысячным тиражом разошлись по всей столице. Бесплатные экземпляры горожанам вручали курьеры в униформе военного периода. Здесь нет тематических рубрик, а полосы пронизаны патриотизмом. Номера самых популярных в то время СМИ рассказывают об освобождении Беларуси. Отпечатанные в современных типографиях, газеты строго соответствуют оригиналам.