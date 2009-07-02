Прямой эфир

Минск увидел 123-й номер «Советской Белоруссии» и символичный 44-й газеты «Звязда» из победного сорок четвертого года

02 июля 2009 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня эти газеты, словно эксклюзив, многотысячным тиражом разошлись по всей столице. Бесплатные экземпляры горожанам вручали курьеры в униформе военного периода. Здесь нет тематических рубрик, а полосы пронизаны патриотизмом. Номера самых популярных в то время СМИ рассказывают об освобождении Беларуси. Отпечатанные в современных типографиях, газеты строго соответствуют оригиналам.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 июля 2009 18:03

Павел Бородин: Беларусь спасла славянские народы от унижений нацистской армии

02 июля 2009 17:55

В Беларуси ветеранам бесплатно устанавливают охранную сигнализацию в квартиры

02 июля 2009 17:55

Ветераны перед Днем Независимости получили пенсии, выплата которых выпадала на выходные