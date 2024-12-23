«Песня получилась нежная, сказочная». Арина Шурхай спела новую композицию «Слушай сердце своё»

В преддверии Нового года не устаем говорить о подарках, о праздниках и о талантливых детях.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Арина Шурхай, певица.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Песня «Слушай сердце свое». Как она родилась? Кто автор?