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«Песня получилась нежная, сказочная». Арина Шурхай спела новую композицию «Слушай сердце своё»

23 декабря 2024 08:59
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В преддверии Нового года не устаем говорить о подарках, о праздниках и о талантливых детях.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Арина Шурхай, певица.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Песня «Слушай сердце свое». Как она родилась? Кто автор?

«Песня получилась нежная, сказочная». Арина Шурхай спела новую композицию «Слушай сердце своё»-2

Арина Шурхай, певица:
Авторы песни – Анна Благова и Екатерина Толстикова. Песня рождалась у нас 8 месяцев, ни много ни мало. Было немного сложновато, потому что делали мы ее с моим педагогом, она живет в Бресте, мы занимались онлайн и офлайн. Я и в Брест к ней приезжала. Я считаю, что песня получилась нежная, сказочная. Я пою и патриотические песни, мой папа военный, дедушка служил. Мне прививают любовь к Родине с самого детства.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка

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