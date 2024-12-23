«Песня получилась нежная, сказочная». Арина Шурхай спела новую композицию «Слушай сердце своё»

В преддверии Нового года не устаем говорить о подарках, о праздниках и о талантливых детях.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Арина Шурхай, певица.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Песня «Слушай сердце свое». Как она родилась? Кто автор?
В преддверии Нового года не устаем говорить о подарках, о праздниках и о талантливых детях.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Арина Шурхай, певица.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Песня «Слушай сердце свое». Как она родилась? Кто автор?
Арина Шурхай, певица:
Авторы песни – Анна Благова и Екатерина Толстикова. Песня рождалась у нас 8 месяцев, ни много ни мало. Было немного сложновато, потому что делали мы ее с моим педагогом, она живет в Бресте, мы занимались онлайн и офлайн. Я и в Брест к ней приезжала. Я считаю, что песня получилась нежная, сказочная. Я пою и патриотические песни, мой папа военный, дедушка служил. Мне прививают любовь к Родине с самого детства.
Подробности в видео.